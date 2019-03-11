«Сладкие» FLESHGOD APOCALYPSE. «Каждая песня нашего нового альбома уникальна»

«Вот и настал этот час. Предлагаем прикоснуться к нашему новому альбому Veleno, послушав его первый сингл, — написал драммер FLESHGOD APOCALYPSE Francesco Paoli. — Словами не описать, насколько мы взбудоражены этим моментом, с каким нетерпением мы его ждали. Перед вами результат трех лет экстремальных вызовов, революций, пота и интенсивных переживаний».

«Мы стали сильны как никогда; мы презрели компромиссы; поставили планку настолько высоко, насколько смогли, невзирая ни на какие преграды. Альбом получился грандиозным. Каждая песня его уникальна; каждая из них живет и дышит своей жизнью. И нам не терпится показать вам все остальное».

В общем, смотрим видео на песню «Sugar» — и по возможности наслаждаемся: кто звуком, кто картинкой, а кто и всем сразу.