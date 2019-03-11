«Сладкие» FLESHGOD APOCALYPSE. «Каждая песня нашего нового альбома уникальна»

«Вот и настал этот час. Предлагаем прикоснуться к нашему новому альбому Veleno, послушав его первый сингл, — написал драммер FLESHGOD APOCALYPSE Francesco Paoli. — Словами не описать, насколько мы взбудоражены этим моментом, с каким нетерпением мы его ждали. Перед вами результат трех лет экстремальных вызовов, революций, пота и интенсивных переживаний».

FLESHGOD APOCALYPSE sugar«Мы стали сильны как никогда; мы презрели компромиссы; поставили планку настолько высоко, насколько смогли, невзирая ни на какие преграды. Альбом получился грандиозным. Каждая песня его уникальна; каждая из них живет и дышит своей жизнью. И нам не терпится показать вам все остальное».

В общем, смотрим видео на песню «Sugar» — и по возможности наслаждаемся: кто звуком, кто картинкой, а кто и всем сразу.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. DimaCar 11.03.2019 в 15:40

    Фирма веников не вяжет :)

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  2. Diamond 11.03.2019 в 22:46

    Видеоряд очень понравился, а вот песня не так впечатлила… Впрочем, будем ждать самого альбома — надеюсь, там все будет на привычно высоком уровне))

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  3. GROVER 12.03.2019 в 07:00

    итить колотить, вот это клип !

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  4. Ветошь 12.03.2019 в 09:57

    Мощно, без вопросов!

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