SKULL FIST не доехали, или Как развеселить пустой клуб

У этого концерта, сулившего пламенные глэм-хэви-металльные объятия разбитных канадцев SKULL FIST, в какой-то момент дело пошло наперекосяк. Буквально за неделю до даты «х» выяснилось, что хэдлайнеры не получили визы. Потом пошла инфа, что визы не виноваты, просто заболел вокалист. В общем, история мутноватая, но не суть. По факту организатор столкнулся со сложным выбором: то ли отменять действо, то ли, как предлагали оставшиеся в списке музыканты, делать вход бесплатным, то ли запускать новую рекламную кампанию и звать людей на что угодно, но уже не на хэви.

Цинк обзоры концертов Pulvis Et Umbra Nihilist Bastardizer

ЦИНК

По итогу решилось половинчато: цену на вход снизили вдвое (10 р. — это и есть почти бесплатно), позвали на суппорт две белорусские группы, а рекламную кампанию оставили как есть (не поменяв ни афишу, ни заголовок встречи в вк). По итогу несколько человек таки пришло в ожидании увидеть SKULL FIST. Остальные двадцать — или ради австралийского BASTARDIZER, или просто попить пива под музычку. Ну а там как пойдет.

В общем, в «Брюгге» было пустынно и поначалу тоскливо. Ибо начинал вечер белорусский дэз-метал бэнд ЦИНК, и это оказалось настолько уныло, что песне к третьей восторженные поклонники начали требовать немедленно прекратить вот это все, — а некоторые так впечатлились, что вообще ушли из клуба, потеряв для себя два с половиной симпатичных сета, случившихся уже после ЦИНКА, удалившегося в гримерку под гробовое молчание зрителей.

Цинк обзоры концертов Pulvis Et Umbra Nihilist Bastardizer

NIHILIST по стайлу

И вот первый симпатичный сет вечера. Группа NIHILIST, Минск, парни в пижамоподобных прикидах (скошенные шорты — огонь!), долгая отстройка, вокалист-барабанщик, распитие пива в промежутках между песнями, нелепые попытки шутить и вести диалоги со сцены. Веселить и заводить публику — не самая сильная их сторона, будем честны. Но вот музыка, креативность, подход — это да! Достойно пристального внимания.

Стилевой идентификации «нигилистический» материал поддается с трудом. Альтернатив-мелодик-метал? Прогрессив-дэз-симфо-рэп? Смешалось там все и сразу, делая очевидным: парни ищут музыку, которую им самим интересно играть, с хитроватым задором вбрасывая в котел разнонаправленные подходы и фишки. Звучит увлекательно. Плотно. Насыщенно. Навороченно. Запоминается. И, кажется, в будущем должно становиться лишь лучше (а коллективные приседания на сцене — синхронней!). Единственный минус — за петросянство. Ибо многословно и, увы, не смешно.

Цинк обзоры концертов Pulvis Et Umbra Nihilist Bastardizer

PULVIS ET UMBRA

Впрочем, мастеркласс на тему «как вести себя с публикой и шевелить мертвое» уже был готов у PULVIS ET UMBRA. Миниатюрно-юркий лысый фронтмен Damy Mojitodka, подвижный и энергичный, как все итальянцы, поначалу просто прыгал на нескольких метрах сцены и толкал коллег-гитаристов, тем самым невероятно помогая им нарезать бритвенно-острый лавинообразный дэзкор. Потом — увидев, что на сцене по-прежнему жарче, чем в зале, — решил во что бы то ни стало распинать сонный «Брюгге». Если понадобится — лично! Так, в какой-то момент он соскочил вниз, принудительно собрал народ вокруг себя и, продолжая реветь про всякие «Atmosfear», показал присутствующим, что делать дальше. Прыгать, крутиться, оттопыриваться, sì! В общем, его стараниями стало живее.

Впрочем, при всей профессиональной мощи, гладкости, интенсивности и хлесткости подачи PULVIS ET UMBRA, музыка у них, прямо скажем, вторичная. Да, звучит классно, вопросов ноль. Но уже было-было-было.

Цинк обзоры концертов Pulvis Et Umbra Nihilist Bastardizer

BASTARDIZER

…Австралийцы же BASTARDIZER зал взяли практически без боя. Вы хотели посмотреть, как выглядит стейдждавинг на полупустом танцполе? Легко! Оголтелое безумие, воцарившееся во время сета этих олдскульно удалых и колоритных мужиков, заставляло и стейдждайвить, и приседать, и коленца выкидывать, и просто, помахивая гривой, скакать по «Брюгге» веселым галопом. Один из коронных метал-стилей современной Австралии: приблэкованный рок-н-ролльный нашивочно-кожаный трэш, со свежей румяной корочкой на старошкольной закваске. Ох, недаром на обретшей этим вечером популярность майке BASTARDIZER восседала за столом и вискариком фигура могучего Лемми! Кавер MOTORHEAD, самый дух MOTORHEAD пропитал алкогольным угаром музыку заморской команды. Гигантским светящимся одуванчиком взлетал пышный хайр гитариста. Драйв и пыль времен кружили танцпол в хороводе. Вспоминались добрым словом GEHENNAH. И вторым добрым словом — крепыши BASTARDIZER.

Безусловно, SKULL FIST на этом празднике жизни были б нелишними. Но… что ж… (любуюсь трофейной майкой с бухлом, козлом и Лемми)… нет так нет.

А вот фоторепортаж уже есть! Смотрим здесь.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Илья Генчик 15.05.2017 в 02:38

    Живьем нигилисты ваще ништяк… Зубодробильно, атмосферно!

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  2. Anastasiya 15.05.2017 в 02:46

    Илья Генчик написал(а):
    Живьем нигилисты ваще ништяк… Зубодробильно, атмосферно!

    Согласна, буду с интересом наблюдать за развитием группы!

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  3. Cabron 15.05.2017 в 13:00

    Душещипательный концерт, посему низкий поклон и благодарности организаторам за то, что не отменили гиг. К гадалке не ходи, попали на определенную сумму, мероприятие ж чисто влётное вышло. Что сделали орги? Орги просто забили болт и начали пропускать бесплатно, перестали продавать билеты. Короче, заходи кто хочешь. Однако я андеграунд поддержал и билет таки купил Вообще, думается мне, можно было заранее объявить бесплатный вход для дам и собрать побольше людей, уж дамы бы с их практичностью притащили кавалеров. Теперь о позитивном. Приятно удивил прайс на мерч австралийцев — от 2.5 до 5 $ за рарные компакты, 20 бел. рублей за плотные качественные футболки с принтом на на не самом дешевом трикотаже Gildan.Понятное дело, фанаты закупились впрок. Ну и, собственно, крутой как яйца адовый рокенролл от Bastardizer чисто «осмозовского» разлива Атмосфера 1 к 1 напомнила минский Entombed A.D. Кружок по интересам, когда пришли лишь те, кому всё это было нужно. Меньше народа, больше кислорода

    >>>

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