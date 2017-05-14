SKULL FIST не доехали, или Как развеселить пустой клуб

У этого концерта, сулившего пламенные глэм-хэви-металльные объятия разбитных канадцев SKULL FIST, в какой-то момент дело пошло наперекосяк. Буквально за неделю до даты «х» выяснилось, что хэдлайнеры не получили визы. Потом пошла инфа, что визы не виноваты, просто заболел вокалист. В общем, история мутноватая, но не суть. По факту организатор столкнулся со сложным выбором: то ли отменять действо, то ли, как предлагали оставшиеся в списке музыканты, делать вход бесплатным, то ли запускать новую рекламную кампанию и звать людей на что угодно, но уже не на хэви.

По итогу решилось половинчато: цену на вход снизили вдвое (10 р. — это и есть почти бесплатно), позвали на суппорт две белорусские группы, а рекламную кампанию оставили как есть (не поменяв ни афишу, ни заголовок встречи в вк). По итогу несколько человек таки пришло в ожидании увидеть SKULL FIST. Остальные двадцать — или ради австралийского BASTARDIZER, или просто попить пива под музычку. Ну а там как пойдет.

В общем, в «Брюгге» было пустынно и поначалу тоскливо. Ибо начинал вечер белорусский дэз-метал бэнд ЦИНК, и это оказалось настолько уныло, что песне к третьей восторженные поклонники начали требовать немедленно прекратить вот это все, — а некоторые так впечатлились, что вообще ушли из клуба, потеряв для себя два с половиной симпатичных сета, случившихся уже после ЦИНКА, удалившегося в гримерку под гробовое молчание зрителей.

И вот первый симпатичный сет вечера. Группа NIHILIST, Минск, парни в пижамоподобных прикидах (скошенные шорты — огонь!), долгая отстройка, вокалист-барабанщик, распитие пива в промежутках между песнями, нелепые попытки шутить и вести диалоги со сцены. Веселить и заводить публику — не самая сильная их сторона, будем честны. Но вот музыка, креативность, подход — это да! Достойно пристального внимания.

Стилевой идентификации «нигилистический» материал поддается с трудом. Альтернатив-мелодик-метал? Прогрессив-дэз-симфо-рэп? Смешалось там все и сразу, делая очевидным: парни ищут музыку, которую им самим интересно играть, с хитроватым задором вбрасывая в котел разнонаправленные подходы и фишки. Звучит увлекательно. Плотно. Насыщенно. Навороченно. Запоминается. И, кажется, в будущем должно становиться лишь лучше (а коллективные приседания на сцене — синхронней!). Единственный минус — за петросянство. Ибо многословно и, увы, не смешно.

Впрочем, мастеркласс на тему «как вести себя с публикой и шевелить мертвое» уже был готов у PULVIS ET UMBRA. Миниатюрно-юркий лысый фронтмен Damy Mojitodka, подвижный и энергичный, как все итальянцы, поначалу просто прыгал на нескольких метрах сцены и толкал коллег-гитаристов, тем самым невероятно помогая им нарезать бритвенно-острый лавинообразный дэзкор. Потом — увидев, что на сцене по-прежнему жарче, чем в зале, — решил во что бы то ни стало распинать сонный «Брюгге». Если понадобится — лично! Так, в какой-то момент он соскочил вниз, принудительно собрал народ вокруг себя и, продолжая реветь про всякие «Atmosfear», показал присутствующим, что делать дальше. Прыгать, крутиться, оттопыриваться, sì! В общем, его стараниями стало живее.

Впрочем, при всей профессиональной мощи, гладкости, интенсивности и хлесткости подачи PULVIS ET UMBRA, музыка у них, прямо скажем, вторичная. Да, звучит классно, вопросов ноль. Но уже было-было-было.

…Австралийцы же BASTARDIZER зал взяли практически без боя. Вы хотели посмотреть, как выглядит стейдждавинг на полупустом танцполе? Легко! Оголтелое безумие, воцарившееся во время сета этих олдскульно удалых и колоритных мужиков, заставляло и стейдждайвить, и приседать, и коленца выкидывать, и просто, помахивая гривой, скакать по «Брюгге» веселым галопом. Один из коронных метал-стилей современной Австралии: приблэкованный рок-н-ролльный нашивочно-кожаный трэш, со свежей румяной корочкой на старошкольной закваске. Ох, недаром на обретшей этим вечером популярность майке BASTARDIZER восседала за столом и вискариком фигура могучего Лемми! Кавер MOTORHEAD, самый дух MOTORHEAD пропитал алкогольным угаром музыку заморской команды. Гигантским светящимся одуванчиком взлетал пышный хайр гитариста. Драйв и пыль времен кружили танцпол в хороводе. Вспоминались добрым словом GEHENNAH. И вторым добрым словом — крепыши BASTARDIZER.

Безусловно, SKULL FIST на этом празднике жизни были б нелишними. Но… что ж… (любуюсь трофейной майкой с бухлом, козлом и Лемми)… нет так нет.

А вот фоторепортаж уже есть! Смотрим здесь.