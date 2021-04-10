Скучали? IMPALED NAZARENE выпускают новый альбом

10.04.2021
Скучали? IMPALED NAZARENE выпускают новый альбомНовинки и новости
Eight Headed Serpent — называется будущий, выходящий в конце мая альбом IMPALED NAZARENE (напомню, суровый бронебойный предшественник Vigorous And Liberating Death финны выпустили в 2014-м). Вчера Osmose Prods выложили титульный трек из предшествующего EP Goat Of Mendes — и это настолько же осатанело-мощно, насколько не нуждается в дополнительных представлениях.
Старые козлы (в хорошем смысле слова, естественно) бесовской огород не испортят!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 100
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2 комментария
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Вот это замечательная новость с утра ! Спасибо.
Юрий написал(а):
Вот это замечательная новость с утра ! Спасибо.
..И трек огонь!