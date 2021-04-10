Impaled Nazarene
10.04.2021

Скучали? IMPALED NAZARENE выпускают новый альбом

Новинки и новости

Eight Headed Serpent — называется будущий, выходящий в конце мая альбом IMPALED NAZARENE (напомню, суровый бронебойный предшественник Vigorous And Liberating Death финны выпустили в 2014-м). Вчера Osmose Prods выложили титульный трек из предшествующего EP Goat Of Mendes — и это настолько же осатанело-мощно, насколько не нуждается в дополнительных представлениях.

Старые козлы (в хорошем смысле слова, естественно) бесовской огород не испортят!

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2 комментария

  • Юрий написал(а):

    Вот это замечательная новость с утра ! Спасибо.

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  • Anastasiya написал(а):

    Юрий написал(а):
    Вот это замечательная новость с утра ! Спасибо.

    ..И трек огонь! http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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