Сколько вы готовы заплатить за встречу с любимым музыкантом? Jason Newsted и Devin Townsend о «необходимом зле»

Практика платных meet-and-greet сессий становится неотъемлемой частью звездных туров. К примеру, пообщаться с гитаристом TOOL Адамом Джонсом стоит несколько сотен долларов ($500 — стоимость VIP-билета, в который входит тикет собственно на шоу, туровый мерч и возможность сфотографироваться/задать Джонсу пару вопросов); VIP от группы KISS стартует примерно от $900 (хотя, надо признать, мерч и подарки там бывают действительно ценные — например, гитары, самолично разбитые музыкантами в вашу честь, тыщ этак за пять); Ozzy и AEROSMITH просто за вопросы-ответы и фотосет берут порядка $1000; Slash — примерно по $500… Однако стоит ли оно того, товарищи? И не слишком ли обнаглели метал-звезды? Воистину, вопрос из вопросов.

«Со мной пытались обсуждать подобные варианты, — говорит Jason Newsted. — Мол, KISS же берут много денег, и ничего. Люди платят. А я считаю, дело не в том, платят или нет. Фанаты-то, может, и готовы — но я не хочу зарабатывать подобным образом. Пускай лучше купят нашу футболку. Хоть что-то останется после концерта. Кстати, до того, как я запустил собственный сайт, денег за автографы не брал никогда. А теперь — впервые за 30 лет музыкальной деятельности — взял за это дело деньги. Но… я буду чувствовать себя неловко, если кто-то станет платить просто за то, чтобы постоять рядом со мною. Что-то есть в этом изначально неправильное».

Фронтмен Y&T Dave Meniketti высказался жестче. «Есть банды, которые берут бабки за meet-and-greet. Я против этого — считаю, это просто развод фанатов на деньги. Попытка вытащить из них все до последнего доллара, выскрести все до дырок в карманах. По мне так… Знаете… люди, которые вас любят, которые вас слушают и вдохновляют, — эти люди бесценны. И мы, музыканты, должны быть им благодарны. Они любят музыку. Так, собственно, почему они обязаны заплатить, чтобы встретиться с вами? Это же какая-то дичь.

Люди платят за билет на концерт, люди покупают диски и мерч — и этого совершенно достаточно. Ведь это именно они поддерживают жизнь в наших группах, не забывайте об этом. И это не они, а мы должны платить им за личную встречу!.. В общем, я всегда счастлив пообщаться с фанатами, пожать руки или выслушать какую-нибудь историю. Я рад, что они подходят, что мы общаемся и поддерживаем дружеские связи».

«Это палка о друх концах, — уверен Devin Townsend. — Надеюсь, вы понимаете, что музыкальная индустрия — сложная штука. И деньги нужны всегда. Например, нам просто для того, чтобы банально существовать, нужно порядка 14 тысяч долларов в месяц. И если играешь туры, и если не играешь. В любом случае получается дорого. Черт, да один перелет каким-нибудь говноклассом из Ванкувера тянет на штуку баксов на каждого! Что тут еще говорить.

Есть мнение, что музыканты — жадные суки, раз заставляют поклонников платить за встречу на meet-and-greet. Ну блин. Если мы откажемся от этой практики, мы просто не выживем! Кроме того, не все музыканты гиперобщительны. Например, я крайне чувствительный человек, и я дико устаю от массовых встреч с фэнами. Ведь ты не просто стоишь столбом — ты должен как-то подавать себя; быть корректным, готовым к диалогу; спокойно принимать гипертрофированно-эмоциональные выражения похвалы или, напротив, критику; по сути, ты выполняешь некую работу — и получаешь за нее гонорар. Причем, должен сказать, для меня эта работа совсем не из легких.

Коллеги по сцене иногда говорят — мол, в жопу все эти мит-грит, пускай кто хочет подходит ко мне возле барной стойки. Однако для меня такой вариант не годится. Я почти никогда не зависаю у бара — но если уж подхожу, то делаю это ради общения со своими друзьями, и, блин, не надо подваливать ко мне в такие моменты. Уж лучше я подготовлюсь как следует и выложусь во время meet-and-greet, честное слово».

20-минутный meet-and-greet с музыкантами DEVIN TOWNSEND PROJECT стоит порядка $90, элементы мерча (тканевая сумка с логотопом и футболка на выбор) включены в стоимость.