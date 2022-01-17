Сколько вы готовы отдать за SOEN?

SOEN: «Как известно большинству слушателей, мы вынужденно меняли схему концертов группы за последние два года, отодвигая туры снова и снова. Эта новая реальность серьезно ударила по нашим семьям финансово. И сейчас, в ожидании весны, с которой опять все непонятно, просим помочь нам пережить трудные времена. Во сколько вы готовы оценить музыку?

Предлагаем поставить цену самим. Вашему вниманию не изданный ранее сингл ‘Igniter’, написанный в 2020 году до начала работы над Imperial, который можно купить за ту стоимость, которую каждый посчитает достойной. Это можно сделать по ссылке. Вся прибыль идет группе напрямую».

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