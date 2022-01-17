soen band
17.01.2022

Сколько вы готовы отдать за SOEN?

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SOEN: «Как известно большинству слушателей, мы вынужденно меняли схему концертов группы за последние два года, отодвигая туры снова и снова. Эта новая реальность серьезно ударила по нашим семьям финансово. И сейчас, в ожидании весны, с которой опять все непонятно, просим помочь нам пережить трудные времена. Во сколько вы готовы оценить музыку?

Предлагаем поставить цену самим. Вашему вниманию не изданный ранее сингл ‘Igniter’, написанный в 2020 году до начала работы над Imperial, который можно купить за ту стоимость, которую каждый посчитает достойной. Это можно сделать по ссылке. Вся прибыль идет группе напрямую».

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2 комментария

  • Bronco написал(а):

    Оцениваю этих ребят в 0 долларов.

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  • Кирилл Юрич написал(а):

    Может это и будет немного по жлобски звучать — ну а найти подработку какую временно-постоянную, не вариант? Я,например, заплатил за билет на их концерт, который постоянно,уже 2 года как, переносится. И пока что платить больше ни за что не буду .)

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