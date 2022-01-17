Не забывайте голосовать за лучшие альбомы второго полугодия 2021!
17.01.2022
Сколько вы готовы отдать за SOEN?Блог
SOEN: «Как известно большинству слушателей, мы вынужденно меняли схему концертов группы за последние два года, отодвигая туры снова и снова. Эта новая реальность серьезно ударила по нашим семьям финансово. И сейчас, в ожидании весны, с которой опять все непонятно, просим помочь нам пережить трудные времена. Во сколько вы готовы оценить музыку?
Предлагаем поставить цену самим. Вашему вниманию не изданный ранее сингл ‘Igniter’, написанный в 2020 году до начала работы над Imperial, который можно купить за ту стоимость, которую каждый посчитает достойной. Это можно сделать по ссылке. Вся прибыль идет группе напрямую».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 245
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2 комментария
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Комментарии
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- Кирилл Юрич: Может это и будет немного по жлобски звучать — ну а найти подработку какую временно-постоянную, не…
- Adam: Тебя, свинья, жизнь ещё многому научит. А если бы ты думал, то и не писал бы.
- Bronco: Merzbow написал(а): Mia Wallace Ну, а для чего еще нужна басистка там, где бас, по сути, не нужен?
- Bronco: Оцениваю этих ребят в 0 долларов.
- Merzbow: Adam написал(а): Merzbow написал(а): басистку же выперли? снова взяли походу. Недопялил её Аббат, как Том…
- Adam: Merzbow написал(а): басистку же выперли? снова взяли походу. Недопялил её Аббат, как Том Уорриор в своё время….
- Adam: Из настоящего списка, пожалуй, ABSU (без оговорок) и DVEN (с оговорками).
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- DimaCar: Свершилось! И мне стало очевидно, что он явно фанатеет от Джина Симмонса и Kiss.
Оцениваю этих ребят в 0 долларов.
Может это и будет немного по жлобски звучать — ну а найти подработку какую временно-постоянную, не вариант? Я,например, заплатил за билет на их концерт, который постоянно,уже 2 года как, переносится. И пока что платить больше ни за что не буду .)