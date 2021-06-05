SKEPTICISM выпускают новый альбомБлог
SKEPTICISM в начале 90-х распахнули двери всех склепов мира в потусторонность и тлен. Явившись одними из пионеров стиля фьюнерал-дум, эти могильщики умели без препаратов замедлить сердечный ритм до сомнамбулии своих барабанных партий, охладить кровь до температур финских зимних болот — и вообще, имей тлетворная, облеченная орга́нным саваном скорбь имя, это имя было бы Lead And Aether.
В 2015-м группа, впрочем, решила немного разбавить свои монументальные похоронные гимны — так, альбом Ordeal уже варьировал ритмические рисунки, и по сути, избавился от трушной ледяной «фьюнеральности», что позволило привлечь более разнообразную слушательскую аудиторию, однако, с другой стороны, отвернуло преданных фэнов, которые ждали семь лет, чтобы — снова — медленно и торжественно получить по башке гробовой плитой весом в тонну.
Осенью 2021, выдержав очередную продолжительную паузу, финны выпускают новый альбом Companion — а уже сейчас рекомендуют оценить его первый сингл «Calla», на котором их траурный оркестр ускоряеся до совсем уж непотребных масштабов. Но звучит по-прежнему здорово!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 56
Читайте также:
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
SKEPTICISM выпускают новый альбом
-
Wacken Open Air отменен; Brutal Assault предлагает альтернативный вариант
-
SATYRICON «озвучат» картины Эдварда Мунка
-
Выживут только психи. Новый альбом PORTAL «Avow»
-
Tuomas Holopainen анонсировал альбом блэк-метал группы «его молодости» DARKWOODS MY BETHROTHED
-
Названа причина смерти 34-летнего вокалиста POWER TRIP Riley Gale
-
MEGADETH выгнали David Ellefson
-
На «Евровидении» победили глэм-рокеры! Первая непопсовая победа после LORDI
-
POWERWOLF записали песню про «Чудовище из Чемодана»
-
Shawn ‘Clown’ Crahan из SLIPKNOT продает фирменный каннабис
А букетик ему на хрена? Типа ‘здраствуй жопа с новосельем’? Тот что справа с розочкой в петлице ни дать ни взять шафер на деревенской свадьбе…Поиск чего то ‘новенького’ не всегда приводит к положительным результатам.