SKEPTICISM
05.06.2021

SKEPTICISM выпускают новый альбом

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SKEPTICISM в начале 90-х распахнули двери всех склепов мира в потусторонность и тлен. Явившись одними из пионеров стиля фьюнерал-дум, эти могильщики умели без препаратов замедлить сердечный ритм до сомнамбулии своих барабанных партий, охладить кровь до температур финских зимних болот — и вообще, имей тлетворная, облеченная орга́нным саваном скорбь имя, это имя было бы Lead And Aether.

В 2015-м группа, впрочем, решила немного разбавить свои монументальные похоронные гимны — так, альбом Ordeal уже варьировал ритмические рисунки, и по сути, избавился от трушной ледяной «фьюнеральности», что позволило привлечь более разнообразную слушательскую аудиторию, однако, с другой стороны, отвернуло преданных фэнов, которые ждали семь лет, чтобы — снова — медленно и торжественно получить по башке гробовой плитой весом в тонну.

Осенью 2021, выдержав очередную продолжительную паузу, финны выпускают новый альбом Companion — а уже сейчас рекомендуют оценить его первый сингл «Calla», на котором их траурный оркестр ускоряеся до совсем уж непотребных масштабов. Но звучит по-прежнему здорово!

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1 comment

  • GastriT написал(а):

    А букетик ему на хрена? Типа ‘здраствуй жопа с новосельем’? Тот что справа с розочкой в петлице ни дать ни взять шафер на деревенской свадьбе…Поиск чего то ‘новенького’ не всегда приводит к положительным результатам.

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