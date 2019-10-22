Сказал в морг, значит, в морг! Слушаем фантомный белорусский raw-блэк от PA VESH EN

Все в этом мире вращается и меняется, но за бабьим летом прется настырная осень, а в Беларуси есть две особых константы: Лукашенко и блэк. Много блэка. И хотя среди свежеизданных альбомов РБ, вне сомнений, отмечу Anātman REIDO (который не блэк вовсе), некрасиво не вспомнить проект, который за период 2018-2019 издал два лонгплея, два EP и попал в сплит с TEMPLE MOON. Имя проекта PA VESH EN, автор, как водится, неизвестен, а первый миник недаром зовется A Ghost: уж что-то, а призраков этот парень знает всех поименно.

Это бархатно-пыльный непроницаемый мрак: заскорузлые глухие портьеры, хранящие в складках пауков и скелеты. Это мертвые лица в социальной сети, бывшие онлайн до последнего звона. Застывшие в мерзлом аду. Невесомые голоса. Любопытно проработанный звук: по сути, сырой разнотемповый блэк помещается автором в могильную капсулу и доносится словно из-под земли и стенаний — шесть гнилых футов, камень, песок и бездомные демоны, ворчащие, визжащие, отрывающие поджилки и пугающие с Той стороны. Одним словом, умелая жуть.

Релизами проекта занимаются немцы Iron Bonehead Productions; как я сказала, альбомов вышло аж два, и нет ни одной причины не втоптать эту ночь в страх и ужас, прокрутив сразу оба.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://ironboneheadproductions.bandcamp.com/album/pa-vesh-en-church-of-bones" >Pa Vesh En — Church of Bones by Iron Bonehead Productions</a>