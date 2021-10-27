27.10.2021
Сиськи и расчлененка: клип «Return Of The Corpse Grinder» MASSACRE (не для нервных)Новинки и новости
Чем ближе к Хэллоуину, тем темней ночи. И тем больше разнообразных ужастиков в киноэфирах. Группа MASSACRE, ввязавшаяся в этом году в противостояние с INHUMAN CONDITION, нанесла брутальнейший удар по всем фронтам, представив сочную вещь «Return Of The Corpse Grinder» в сочетании с клипом, который взбодрит жабры даже маньякам.
Нецензурную версию с сиськами можно посмотреть тут, а альбом Resurgence также доступен к прослушиванию — на которое, вне сомнений, должна немедленно подвигнуть эта тема. Мастера, как видите, по-прежнему в чудной форме!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 234
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https://www.theprp.com/2021/10/22/news/massacre-release-censored-uncensored-versions-of-return-of-the-corpse-grinder-music-video/
Без цензуры.
Massacre никогда не были горовщиной с таким шведским звуком. Так что Inhuman Condition выиграл.