Return Of The Corpse Grinder MASSACRE
27.10.2021

Сиськи и расчлененка: клип «Return Of The Corpse Grinder» MASSACRE (не для нервных)

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Чем ближе к Хэллоуину, тем темней ночи. И тем больше разнообразных ужастиков в киноэфирах. Группа MASSACRE, ввязавшаяся в этом году в противостояние с INHUMAN CONDITION, нанесла брутальнейший удар по всем фронтам, представив сочную вещь «Return Of The Corpse Grinder» в сочетании с клипом, который взбодрит жабры даже маньякам.

Нецензурную версию с сиськами можно посмотреть тут, а альбом Resurgence также доступен к прослушиванию — на которое, вне сомнений, должна немедленно подвигнуть эта тема. Мастера, как видите, по-прежнему в чудной форме!

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