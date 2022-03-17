Сингапурский грайндкор от WORMROT. «Мы хотим помочь ментальному восстановлению металхедов»Новинки и новости
Сингапур — страна маленькая, однако обладающая обширной андеграундной сценой, в основном специализирующейся на дэз-метале, трэше и грайнде. Качество последнего можно оценить, например, по творчеству трио WORMROT, играющего с 2007 года и выпускающего в июле на Earache Records четвертый альбом Hiss.
«Нам кажется, сейчас для него оптимальное время. Пандемия в мире затянулась на гораздо более продолжительное время, чем ожидалось, и только сейчас подходит к концу. Мир адаптируется к новой реальности, и мы хотим помочь ментальному восстановлению металхедов, представителей андеграундного сообщества. А заодно — привлечь больше внимания к жанру Грайндкор. Грайндкор необходимо воспринимать всерьез!»
Вашему вниманию новый сингл WORMROT «Behind Closed Doors». И как средство встряхнуться — действительно, действенно! Незамысловато, прямолинейно и… хорошо.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 73
Читайте также:
- Экзотический метал: смотрим клип индийской группы BLOODYWOOD
- Экзотический метал: иранский антивоенный блэк от AKVAN
- Экзотический метал: MEPHISTO. «Пионеры кубинского блэка покажут себя миру!»
- Экзотический метал: азиатский паган-блэк и революционные «шахиды» из Киргизии
- Экзотический метал: пропавшие DISTRICT UNKNOWN и анонимусы ALMACH из Афганистана
- Экзотический метал: исламская блэкушная группа MULLA из Ирака
- Видео недели: нигерийская свадьба сходит с ума под SYSTEM OF A DOWN
- Метал в хиджабе: женское индонезийское трио VOICE OF BACEPROT
- Хит сезона: группа SHEPHERDS REIGN из Полинезии
- Экзотический метал: группа VALE OF AMONITION из Уганды
Обновления
-
Dee Snider: «Русские люди не знают, что их президент-диктатор делает с Украиной»
-
А что же скандальный Steelfest 2022? Смотрим, кто по итогу остался в составе
-
На Netflix выходит фильм «Metal Lords», спродюсированный Томом Морелло
-
Линдеманн переобулся в прыжке
-
GHOST презентуют альбом «Impera», «полный всякого мрачного дерьма»
-
Вокалист PRETTY MAIDS Ronnie Atkins о раке легких: «К тому моменту, как я узнал диагноз, я курил лет 35 или 40»
-
Музыка в России заканчивается. Группы отказываются ехать с турами
-
Dave Lombardo: «Узнав, что Gene Hoglan покинул TESTAMENT, я немедленно послал смску Чаку Билли»
-
Udo Dirkschneider выпускает «самый свой личный» альбом «My Way». В него войдут только каверы
-
JINJER: «Остановите войну в Украине немедленно!»
Комментарии
- Назар Василич: Виктор написал(а): Назар Василич написал(а): Заранее жду комментариев в духе «это другое» и «ватник…
- Другой Александр: Тварь написал(а): Другой Александр написал(а): Тварь написал(а): Другой Александр написал(а):…
- Виктор: Назар Василич написал(а): Заранее жду комментариев в духе «это другое» и «ватник детектед» и ноль…
- Тварь: Я любил у них 2й альбом. Такая стена звука, проносится на одном дыхании. Все остальное — ну, блэк/дэт….
- Тварь: Другой Александр написал(а): Тварь написал(а): Другой Александр написал(а): Диснайдеру, если он хочет…
- Другой Александр: Тварь написал(а): Другой Александр написал(а): Диснайдеру, если он хочет прекратить войну, стоило…
- Тварь: Другой Александр написал(а): Диснайдеру, если он хочет прекратить войну, стоило бы в первую очередь обратиться…
- Другой Александр: Диснайдеру, если он хочет прекратить войну, стоило бы в первую очередь обратиться к властям своей…
- Burzum: Назар Василич написал(а): Добрых вечеров Я против войны, но тем не менее вот вам список войн, которые вели /…
- Александр: Типа лучше поздно чем никогда?)
- Костя: Tadevusz написал(а): Назар Василич написал(а): Добрых вечеров Я против войны, но тем не менее вот вам список…
- Другой Александр: Спадар Антось написал(а): Anastasiya написал(а): Другой Александр написал(а): Вообще вся эта…
- Anastasiya: Merzbow написал(а): Не знаю, Настя, чего это ты называешь I. N. бескомпромиссным. Коммерческая группа на…
Добавить комментарий