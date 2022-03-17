WORMROT
17.03.2022

Сингапурский грайндкор от WORMROT. «Мы хотим помочь ментальному восстановлению металхедов»

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Сингапур — страна маленькая, однако обладающая обширной андеграундной сценой, в основном специализирующейся на дэз-метале, трэше и грайнде. Качество последнего можно оценить, например, по творчеству трио WORMROT, играющего с 2007 года и выпускающего в июле на Earache Records четвертый альбом Hiss.

«Нам кажется, сейчас для него оптимальное время. Пандемия в мире затянулась на гораздо более продолжительное время, чем ожидалось, и только сейчас подходит к концу. Мир адаптируется к новой реальности, и мы хотим помочь ментальному восстановлению металхедов, представителей андеграундного сообщества. А заодно — привлечь больше внимания к жанру Грайндкор. Грайндкор необходимо воспринимать всерьез!»

Вашему вниманию новый сингл WORMROT «Behind Closed Doors». И как средство встряхнуться — действительно, действенно! Незамысловато, прямолинейно и… хорошо.

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