Sinead O’Connor ушла в ислам и психоз: «Белые люди отвратительны»

Не знаю, многое ли вы помните о Sinead O’Connor, кроме божественной трактовки песни Принса «Nothing Compares 2 U» и красивой лысой головы в эфирах MTV, но общественная жизнь у этой дамы задалась насыщенней музыкальной. За годы на виду у публики она успела поучаствовать в ряде громких акций, протестуя против педофилии в католических общинах; против сексуальной объективации женщин (в том числе и с подачи самих женщин, по поводу чего сцепилась с Мадонной), и т.д. и т.п. К своим же пятидесяти двум Шинейд окончательно рассталась со здравым смыслом, приняла ислам, сменила имя на Shuhada Davitt и теперь открыла кампанию против «белых людей».

Так, в безумном потоке сознания в твиттере ирландка, извинившись за известный расизм, написала, что «больше никогда не будет проводить время с белыми людьми — если так называют немусульман».