Sinead O’Connor ушла в ислам и психоз: «Белые люди отвратительны»

Не знаю, многое ли вы помните о Sinead O’Connor, кроме божественной трактовки песни Принса «Nothing Compares 2 U» и красивой лысой головы в эфирах MTV, но общественная жизнь у этой дамы задалась насыщенней музыкальной. За годы на виду у публики она успела поучаствовать в ряде громких акций, протестуя против педофилии в католических общинах; против сексуальной объективации женщин (в том числе и с подачи самих женщин, по поводу чего сцепилась с Мадонной), и т.д. и т.п. К своим же пятидесяти двум Шинейд окончательно рассталась со здравым смыслом, приняла ислам, сменила имя на Shuhada Davitt и теперь открыла кампанию против «белых людей».
Так, в безумном потоке сознания в твиттере ирландка, извинившись за известный расизм, написала, что «больше никогда не будет проводить время с белыми людьми — если так называют немусульман».
«Ни на минуту, ни по какому поводу. Они отвратительны».
«Простите меня за все, но иногда Богу нужны те, кто делает грязную работенку. Интересно, забанит ли теперь меня твиттер, который позволяет таким людям, как Трамп, распылять сатанинскую грязь в том числе и на мою страну».
«Все говорят, мол, бедные американцы стали жертвами Трампа. Но вы же сами его наняли. Так увольте же. Иначе вы будете соучастниками. Та же история с так называемым Исламским Терроризмом. Это именно то, что любит и чего хочет дьявол».
«Чтобы избежать оскорбительных нападок от белых мужчин, а также чтобы не оскорблять их в ответ, я запретила комментировать посты всем пользователям, кроме тех, на кого я подписана. Так всем спокойней. Ashadu Anna Mohammedin Rasoolallah».
«Господству белого мужчины средних лет пришел конец».
Меня всегда поражали женщины, воспитанные ‘западной цивилизацией’, восторженно визжащие об исламе. Хорошо его любить, живя в свободной стране.
Loretta написал(а):
Меня всегда поражали женщины, воспитанные ‘западной цивилизацией’, восторженно визжащие об исламе. Хорошо его любить, живя в свободной стране.
Точно в цель !!!
Правая фотка — какая-то дикая смесь Лужкова с Батуриной…