TROLL
12.11.2023

«Симфо-блэк мастер вернулся!» Nagash анонсировал новый альбом TROLL

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Старина Nagash внезапно напомнил о себе, выпустив новую тему… нет, не THE KOVENANT. В начале декабря выходит новый, пятый по счету лонгплей группы TROLL Trolldom — то, чего с норвежскими «троллями» не случалось уже 13 лет.

В составе коллектива, помимо Nagash, остался гитарист-бэк-вокалист Tlaloc (он же принимал участие в записи Neo-Satanic Supremacy); на басу Sturt из URARV; на барабанах Telal, играющий в куче местных андеграундных коллективов. Студийная работа с переменным успехом шла 10 лет — ну а к чему она привела, можно оценить по синглу «To The Shadows».

Из youtube-комментариев

..Nagash с ранних времен COVENANT/KOVENANT несет факел отлично сработанного симфо-мелодик блэк-метала, и, как видно, хорош до сих пор! С нетерпением жду остальных песен альбома.

..Мастер вернулся! Звучание синтезатора очень характерно для Nagash.

..Всегда говорил, что гений этого парня меняет блэк-метал!

..По-моему, звучит как In Times Before The Light.

..Nagash вернулся! Это лучше, чем любой релиз «боргиров».

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6 комментариев

  • DimaCar написал(а):

    Troll всегда был каким-то побочным продуктом жизнедеятельности этого парня.. но ведь делает хоть-что. О новом Зе Ковенанте я уже и не мечтаю. http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

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  • Hemorrhoids написал(а):

    Что то мне это напоминает; https://www.youtube.com/watch?v=Rl6fyhZ0G5E

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  • Юрий написал(а):

    Что то вообще не понял , что это было и зачем ?! (( Вообще ни о чём.

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  • juris написал(а):

    печально… а миник вселял надеждыhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif

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  • Тварь написал(а):

    Гы. Как мне нравятся все эти названия)))
    Слово troll на норвежском имеет довольно опосредованное отношение к троллям. это, скорее, чары и прочая волшба.
    trolldom — колдовство.
    trollmann — колдун.
    а если ненароком перепутать буковку, то получится слово trell — раб, и тогда trelldom — рабство.
    PS А вот значение трЮшного слова kult (kvlt) меня нехило поломало, когда я начал 5 лет назад учить норвежский. Это из сленга подростков, означает «клево». http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif

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  • Hemorrhoids написал(а):

    juris написал(а):
    печально… а миник вселял надежды

    Зато покривлялись на мильён.Как у них только рожи не сводит? А прикинь если однажды харю торкнет, и таким и останешься? С выпученными зенками и вываленным языком.’Здравствуй дорогая,не звони копам и не прячь детей,это папа домой со съёмок вернулся’.

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