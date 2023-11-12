«Симфо-блэк мастер вернулся!» Nagash анонсировал новый альбом TROLL

«Симфо-блэк мастер вернулся!» Nagash анонсировал новый альбом TROLLНовинки и новости
Старина Nagash внезапно напомнил о себе, выпустив новую тему… нет, не THE KOVENANT. В начале декабря выходит новый, пятый по счету лонгплей группы TROLL Trolldom — то, чего с норвежскими «троллями» не случалось уже 13 лет.
В составе коллектива, помимо Nagash, остался гитарист-бэк-вокалист Tlaloc (он же принимал участие в записи Neo-Satanic Supremacy); на басу Sturt из URARV; на барабанах Telal, играющий в куче местных андеграундных коллективов. Студийная работа с переменным успехом шла 10 лет — ну а к чему она привела, можно оценить по синглу «To The Shadows».
Из youtube-комментариев
..Nagash с ранних времен COVENANT/KOVENANT несет факел отлично сработанного симфо-мелодик блэк-метала, и, как видно, хорош до сих пор! С нетерпением жду остальных песен альбома.
..Мастер вернулся! Звучание синтезатора очень характерно для Nagash.
..Всегда говорил, что гений этого парня меняет блэк-метал!
..По-моему, звучит как In Times Before The Light.
..Nagash вернулся! Это лучше, чем любой релиз «боргиров».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 177
6 комментариев
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Комментарии
Hemorrhoids:
juris написал(а):
печально… а миник вселял надежды
Зато покривлялись на мильён.Как у них только рожи не сводит? А прикинь если однажды харю торкнет, и таким �…
Тварь:
Гы. Как мне нравятся все эти названия)))
Слово troll на норвежском имеет довольно опосредованное отношение к троллям. это, скорее, чары и прочая волшба.
trolldom — колдовст�…
juris:
Юрий:
Что то вообще не понял , что это было и зачем ?! (( Вообще ни о чём.…
Чинчгачгук:
коллапес написал(а):
мда, хотелось бы спросить «зачем тебе Керри, перевернутый крест? ты чо сотонизд?», да вот только обвинять позеров в позерстве — это позерс�…
Hemorrhoids:
Что то мне это напоминает; https://www.youtube.com/watch?v=Rl6fyhZ0G5E…
DimaCar:
Troll всегда был каким-то побочным продуктом жизнедеятельности этого парня.. но ведь делает хоть-что. О новом Зе Ковенанте я уже и не мечтаю. …
Ex-Fanat-Avangarda:
Попса всегда продавалась и будет продаваться хорошо. А метла уже давно попса. Как однообразные дико затянутые песни стали лучшими хз. Бизнес есть бизнес)…
Другой Александр:
Тут ещё Ljå вторым альбомом разродились. 17 лет спустя. С их первенцем 2006-го года, конечн, ни в какое сравнение не идёт.
Текстов пок…
Другой Александр:
Deuce написал(а):
В Хеллертауне штат Пенсильвания открыт первый в США «Клуб сатаны после школы»
«Клуб для детей 5-12 лет обещает научные проекты и общественные ра…
Бармалей:
Nemo:
коллапес:
мда, хотелось бы спросить «зачем тебе Керри, перевернутый крест? ты чо сотонизд?», да вот только обвинять позеров в позерстве — это позерство и моветон.…
Troll всегда был каким-то побочным продуктом жизнедеятельности этого парня.. но ведь делает хоть-что. О новом Зе Ковенанте я уже и не мечтаю.
Что то мне это напоминает; https://www.youtube.com/watch?v=Rl6fyhZ0G5E
Что то вообще не понял , что это было и зачем ?! (( Вообще ни о чём.
печально… а миник вселял надежды
Гы. Как мне нравятся все эти названия)))
Слово troll на норвежском имеет довольно опосредованное отношение к троллям. это, скорее, чары и прочая волшба.
trolldom — колдовство.
trollmann — колдун.
а если ненароком перепутать буковку, то получится слово trell — раб, и тогда trelldom — рабство.
PS А вот значение трЮшного слова kult (kvlt) меня нехило поломало, когда я начал 5 лет назад учить норвежский. Это из сленга подростков, означает «клево».
juris написал(а):
печально… а миник вселял надежды
Зато покривлялись на мильён.Как у них только рожи не сводит? А прикинь если однажды харю торкнет, и таким и останешься? С выпученными зенками и вываленным языком.’Здравствуй дорогая,не звони копам и не прячь детей,это папа домой со съёмок вернулся’.