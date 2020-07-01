Симфо-блэк для лунатиков. Стрим альбома CARACH ANGREN «Franckensteina Strataemontanus»

CARACH ANGREN принято сравнивать с «крэдлами»: театрализованный хоррор-хоровод из трупов, людей и уродов, с упырями и некромантами, шлюхами и блэк джек ом, густо прикрашенным помпезными симфонизмами. Концептуальность и повествовательная манера — в которой паноптикум оживает и, рассыпаясь на жуткие голоса, складывается в кровавый спектакль.

Franckensteina Strataemontanus посвящен понятно кому — Johann Conrad Dippel, человеку и монстру, обласканному вымыслами и легендами. Коим CARACH ANGREN в 2020-м, не сомневаясь, добавляют чернухи.

Стилистически у голландцев с CRADLE OF FILTH (вариативными, но все же последовательными) сходства, впрочем, не много; в хаотическом броском мире CARACH ANGREN жанровая верность не стоит копейки. Качевые рок-мелодии, дарк-готик и электроника, индастриел и метал-оперные зарисовки — в свирепо бурлящий котел вбрасывается и вплавляется все, кроме скучного, и повороты сюжета предсказуемы не всегда. Чем и ценны.

Franckensteina Strataemontanus роскошен по звуку и кинематографичен. Хитов? Временами. Отдельными песнями-эпизодами группа, кажется, жертвует во имя целостности романа — чтобы, попавшись на разговорное интро в «Here In German Woodland» наивный слушатель проторчал в голландских лабиринтах еще минут 50. В наилучшей душевной компании.

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