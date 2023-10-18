Сильная и независимая. Смотрим новые клипы до сих пор чудной Doro

Сильная и независимая. Смотрим новые клипы до сих пор чудной DoroНовинки и новости
Продолжая олдскульную хэви-метал волну, еще одна новинка от ветеранов. Точней — ветеранки: метал-королевы Doro, которая в октябре выпускает четырнадцатый альбом с характерно пафосным названием Conqueress – Forever Strong And Proud. (Любопытно, что в девятостых-нулевых у нее хватало романтических треков и титулов альбомов: Love Me In Black, Angels Never Die, «Love Me Forever», «Alone Again» и т.д.), а последние диски прям-таки «мановаровские» по посылу: Raise Your Fist, Forever Warriors, Forever United, «Rock Till Death», «Strong And Proud», «All For Metal» и пр. С другой стороны, Доро — трушная рокерша, отдавшая хардроку и свой не постаревший до сих пор звонкий голос, и всю себя, так что, конечно, имеет полное право на вообще любой пафос.)
Альбом будет двойной, с бонусами и каверами — в которых («Living After Midnight» и «Total Eclipse of the Heart») железной леди подпел железный мужик Rob Halford. Doro поделилась счастьем: «Мне так повезло в жизни выступать и записываться с самыми лучшими артистами, с самыми лучшими людьми, которых я очень люблю. Это невероятно!»
На настоящий момент из альбома доступно несколько синглов. И они хороши! Особенно «Children Of The Dawn».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 56
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Комментарии
Metaller555:
Брюс Дикинсон — один из самых адекватных и умных людей на мировой музыкальной сцене. Всегда с удовольствием читаю то, что он говорит в своих интервью. Реально крутой…
Стопхохолципсо:
Даже сюда укро ципсо влезло, поддонки! 1)конечно, если он стал не выгоден западным марионеточным властям, то из него делают черную овцу. 2)не надо подменивать понятия …
Другой Александр:
Hasard — Malivore
Симфоблэк
https://i-voidhangerrecords.bandcamp.com/album/malivore…
Другой Александр:
Ad Noctum написал(а):
quote: «он белый и он мужского пола»
Расисты и цисгендерные мрази, фу быть такими!
Наукообразный крыс с пыштолем и арметом… Да это же скавен и�…
Дед Аким:
Шикарное выступление, бальзам на душу олдыря, 1985 год — расцвет мирового рока и метала, ребята были молодые, свежие и всё лучшее ещё впереди. Английская новая волна х�…
Дружище Христос:
Виктор написал(а):
а насчёт подначки — неужели блять было хоть немного неясно, что эта подначка лично к какому-то чувачку под ником не относится ну вот вообще �…
Виктор:
а насчёт подначки — неужели блять было хоть немного неясно, что эта подначка лично к какому-то чувачку под ником не относится ну вот вообще никак? ;)
просто ник свой …
Виктор:
Дружище Христос написал(а):
Виктор написал(а):
Дружище Христос написал(а):
Да мне как-то похуй на твое мнение, Витя, вот честно
лови лайфхак: если тебе похуй на…
Дед Аким:
Музыка понравилась, приятная, качественная, нечто среднее между Space и Dream Theater, сочетание получилось. А вот концепцию можно усилить. Крыс должен быть чёрным трансген�…
atr:
Egor:
Прошлый был отличный, а этот что-то не зашёл… хоть такой ретро-вейв и люблю, но как-то без мелодий. …
Ad Noctum:
quote: «он белый и он мужского пола»
Расисты и цисгендерные мрази, фу быть такими!
Наукоо…
Mucupurulence:
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