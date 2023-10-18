doro
18.10.2023

Сильная и независимая. Смотрим новые клипы до сих пор чудной Doro

Новинки и новости

Продолжая олдскульную хэви-метал волну, еще одна новинка от ветеранов. Точней — ветеранки: метал-королевы Doro, которая в октябре выпускает четырнадцатый альбом с характерно пафосным названием Conqueress – Forever Strong And Proud. (Любопытно, что в девятостых-нулевых у нее хватало романтических треков и титулов альбомов: Love Me In Black, Angels Never Die, «Love Me Forever», «Alone Again» и т.д.), а последние диски прям-таки «мановаровские» по посылу: Raise Your Fist, Forever Warriors, Forever United, «Rock Till Death», «Strong And Proud», «All For Metal» и пр. С другой стороны, Доро — трушная рокерша, отдавшая хардроку и свой не постаревший до сих пор звонкий голос, и всю себя, так что, конечно, имеет полное право на вообще любой пафос.)

Альбом будет двойной, с бонусами и каверами — в которых («Living After Midnight» и «Total Eclipse of the Heart») железной леди подпел железный мужик Rob Halford. Doro поделилась счастьем: «Мне так повезло в жизни выступать и записываться с самыми лучшими артистами, с самыми лучшими людьми, которых я очень люблю. Это невероятно!»

На настоящий момент из альбома доступно несколько синглов. И они хороши! Особенно «Children Of The Dawn».

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