SILENCER, Nattramn, «Сердце свиньи» — и другие предания шведского депрессивного блэка

Сегодня, 7 сентября, 42-й день рождения отмечает Nattramn — если, конечно, же, он еще жив. Не в психушке и вообще в состоянии что-либо отмечать. История шведской депрессив-чернушной бригады SILENCER могла быть банальной. Ограничиться двумя истерическими пунктами дискографии: демо и альбомом с одинаковым названием Death — Pierce Me. Однако тайны, предания и психотически-криминальный ореол, окружившие группу, сделали из Наттрамна тру dsbm-легенду. Слышали, он раскроил топором череп маленькой девочке? А еще отрезал себе руки и пришил свиные конечности. Ну а все, кто работал над записями SILENCER, вскорости умерли. Страшно, аж жуть.

Во всем этом неправда очевидна одна: и гитарист-басист Andreas «Leere» Casado, и барабанщик

Steve Wolz, и звукачи-продюсеры, принимавшие участие в записи полноформатника, живы-здоровы по сей день. Но, возможно, пока не готовы обсуждать истории 90-х.

Что же касается Наттрамна… то, если верить сетевым источникам, он тоже в порядке — и вовсю работает над новым материалом (впрочем, его HAL в настоящий момент функционирует в ограниченном режиме онлайн-магазина и не отвечает на запросы, не относящиеся к магазинной продукции). Ну да открытостью эта команда и ее музыканты вовеки не славились — и хотя, возможно, улыбчивый швед сейчас, хихикая на диване Ikea, сидит в каком-нибудь чате под ником «Grishjärta» (об этом — чуть позже) и постит фото котов, переслушивая Death — Pierce Me, к слухам начинаешь приглядываться внимательнее…



Истории о SILENCER ..Вскоре после записи альбома вокалист Nattramn был помещен в психиатрическую клинику города Векше (Vaxjo Psychiatric Ward). На этом этапе история SILENCER заканчивается. Проходя курс лечения в клинике, музыкант основал новый проект — DIAGNOSE: LEBENSGEFAHR, исполняя музыку в стиле dark ambient / industrial / noise. ..Он начал музыкальный проект MAMMOTH, наряду с двумя другими членами группы. Барабанщик сильно заболел после того, как группа распалась. Затем умер Nattramn. Оставшиеся в живых никогда не рассказывали об этом проекте из-за страха, что с ними может случиться нечто дурное. ..Nattramn отрезал себе обе руки и пришил свиные ноги вместо них. Это проверить невозможно, т.к. вживую он никогда не появлялся на сцене, но несколько фотографий действительно показывают, что у музыканта свиные ноги вместо рук. ..Во время записи Nattramn резал себя ножом для придания вокалу более экстремального звучания. ..Имеется информация, согласно которой в 2001 году некий 26-летний пациент психиатрической клиники Векше совершил побег из больницы и напал с топором на шестилетнюю девочку, получившую тяжелое ранение. В оставленной записке он сообщил о намерении совершить несколько убийств и прославиться под именем «Быстрого Томаса». Кроме того, записка содержала большое количество нацистской символики. Нападавший был схвачен полицией и возвращен в больницу; во время задержания он требовал, чтобы полицейские убили его. Несмотря на то, что никаких сведений о преступнике не сообщалось, многие уверены, что этим человеком был Nattramn. По другой версии, это был брат Nattramn’а, о котором известно, что он находился на лечении в данной психиатрической клинике и занимался творчеством, а после возвращения в больницу покончил с собой.

Как говорится, у страха глаза велики — хотя история с девочкой имеет реальные основания. Кроме того, нападавший действительно убил себя по возвращении в клинику — но наш ли то был пациент, его брат или просто коллега по заведению, доподлинно неизвестно.

Тем не менее, в 2010-м появилась информация, что Nattramn-таки жив и, в качестве реабилитации, работает в психбольнице над книгой с названием «Grishjärta» (шв. «Сердце свиньи»). И… эта книга действительно увидела свет! В 2011 году, тиражом 200 экземпляров, которые разлетелись за считанные недели. Но, к счастью, в Сети нашлись люди, выложившие издание в сканах. И если вам интересно — читайте!..

P.S. Порывшись немного в Сети, я нашла людей, которые могут рассказать, что и как происходило вокруг и внутри SILENCER в 90-х, однако, по их словам, информация может быть опубликована лишь с позволения Casado. А он его пока не давал. Но… шанс есть.