Сибирские духи: смотрим новый клип NYTT LAND «U-Gra»Новинки и новости
Северная дарк/неофолковая шаманская экзотика нынче в трендах — WARDRUNA, HEILUNG и иные неплохо котируются в том числе среди металистов, занимая престижные слоты на фестах. Российский сибирский колоритный проект NYTT LAND — про то же, а учитывая, что промоушном и выпуском августовского альбома Ritual займутся Napalm Records, не за горами и мировые турне.
Сибирские шаманы в заснеженной пустоши; аутентика в инструментах; мрачная эстетика костюмов, отсылки к древним эпосам, ритуальные заклинания на хантыйском языке, горловое пение в стиле каргыраа (плюс, естественно, прекрасная вокалистка) — все необходимые компоненты NYTT LAND собрали в нужных пропорциях, и кто не верит, смотрите клип группы «U-Gra», посвященный забытым племенам и хранящим их духам. Любопытна также семейная традиция в видео: основатели трио Анатолий и Наталья привели на одну из главных ролей клипа своего семилетнего сынишку.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 132
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4 комментария
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Цитата. Andreas Kisser, SEPULTURA: «Я понял, что стал рабом алкоголя»
Насчёт горлового пения;а как это им удаётся извлекать столь мерзкие звуки? Интересно,а можно ли петь жопой?
»…основатели трио Анатолий и Наталья привели на одну из главных ролей клипа своего семилетнего сынишку »
Ребёнок жив остался?
интересно, не надоело всё с Запада сдирать? Кому нужен этот эрзац на Вардруну?
Merzbow написал(а):
интересно, не надоело всё с Запада сдирать? Кому нужен этот эрзац на Вардруну?
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Местным оленеводческим племенам нужен!И ещё как выяснилось,Napalm Records.Они всё никак не могут нажраться до отвала экспортом из рашки…им это ещё лет 200 будет в диковинку.Хоть в тазик пёрни-серавно возьмут.А если серьёзно то неплохая в общем музла,на ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО любителя правда.Лично я таковым не являюсь,мне б чего попрощще,без заоблачных выебонов.