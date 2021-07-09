nytt land
09.07.2021

Сибирские духи: смотрим новый клип NYTT LAND «U-Gra»

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Северная дарк/неофолковая шаманская экзотика нынче в трендах — WARDRUNA, HEILUNG и иные неплохо котируются в том числе среди металистов, занимая престижные слоты на фестах. Российский сибирский колоритный проект NYTT LAND — про то же, а учитывая, что промоушном и выпуском августовского альбома Ritual займутся Napalm Records, не за горами и мировые турне.

Сибирские шаманы в заснеженной пустоши; аутентика в инструментах; мрачная эстетика костюмов, отсылки к древним эпосам, ритуальные заклинания на хантыйском языке, горловое пение в стиле каргыраа (плюс, естественно, прекрасная вокалистка) — все необходимые компоненты NYTT LAND собрали в нужных пропорциях, и кто не верит, смотрите клип группы «U-Gra», посвященный забытым племенам и хранящим их духам. Любопытна также семейная традиция в видео: основатели трио Анатолий и Наталья привели на одну из главных ролей клипа своего семилетнего сынишку.

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4 комментария

  • GastriT написал(а):

    Насчёт горлового пения;а как это им удаётся извлекать столь мерзкие звуки? Интересно,а можно ли петь жопой?

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  • GastriT написал(а):

    »…основатели трио Анатолий и Наталья привели на одну из главных ролей клипа своего семилетнего сынишку »

    Ребёнок жив остался?

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  • Merzbow написал(а):

    интересно, не надоело всё с Запада сдирать? Кому нужен этот эрзац на Вардруну?

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  • GastriT написал(а):

    Merzbow написал(а):
    интересно, не надоело всё с Запада сдирать? Кому нужен этот эрзац на Вардруну?
    _______________________
    Местным оленеводческим племенам нужен!И ещё как выяснилось,Napalm Records.Они всё никак не могут нажраться до отвала экспортом из рашки…им это ещё лет 200 будет в диковинку.Хоть в тазик пёрни-серавно возьмут.А если серьёзно то неплохая в общем музла,на ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО любителя правда.Лично я таковым не являюсь,мне б чего попрощще,без заоблачных выебонов.

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