Шажок к Апокалипсису: новая тема A STORM OF LIGHT “Short Term Feedback”

«Это один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества», — сказали американцы A STORM OF LIGHT и приблизили человечество к очередной Пропасти. Новая тема группы, призванная войти в октябрьский альбом Anthroscene, называется «Short Term Feedback», и если кто смелый (да еще и с диагнозом «NEUROSIS’ность»), то давайте включайте.



…the new opiate of the masses

endless feedback, noise and static

who needs god? I just need your praise

as the dopamine eases my pain

short term feedback

i need one more hit

i can’t step away

can’t seem to run from it

no way to turn it off

and no-one left to blame

is this a dream

or just my decay?

hold me close

pull me closer

i’m infected

i’m infected