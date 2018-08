Сетлист завтрашнего концерта SONATA ARCTICA

SONATA ARCTICA стартовали своей осенний тур концертами в Москве и Санкт-Петербурге, и уже завтра группа заявится в Минск. Билеты все еще в продаже (причем есть «VIP» вариант за 190 рублей, включающий в себя мерч и возможность поучаствовать в meet&greet), ну а вот это — сетлист, с которым стоит ожидать финнов в «Репаблике».

Shitload of Money

Paid in Full

The Last Amazing Grays

Sing in Silence

Cinderblox

The Wolves Die Young

Closer to an Animal

Broken

The End of This Chapter

Losing My Insanity

Evil Rock

Blood

Candle Lawns

I Have a Right

FullMoon

Life