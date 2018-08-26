Сетлист завтрашнего концерта SONATA ARCTICA

SONATA ARCTICA стартовали своей осенний тур концертами в Москве и Санкт-Петербурге, и уже завтра группа заявится в Минск. Билеты все еще в продаже (причем есть «VIP» вариант за 190 рублей, включающий в себя мерч и возможность поучаствовать в meet&greet), ну а вот это — сетлист, с которым стоит ожидать финнов в «Репаблике».
Shitload of Money
Paid in Full
The Last Amazing Grays
Sing in Silence
Cinderblox
The Wolves Die Young
Closer to an Animal
Broken
The End of This Chapter
Losing My Insanity
Evil Rock
Blood
Candle Lawns
I Have a Right
FullMoon
Life
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