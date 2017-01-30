SEPULTURA о «Механическом Мессии»: «Люди становятся ленивыми: многое за нас делают роботы»

Взаимоотношения высоких технологий и человечества — именно эта тема стала краеугольной для нового альбома SEPULTURA Machine Messiah, вышедшего две недели назад и звучащего достаточно непривычно для уха фаната команды. Да, впрочем, и не для фаната: такого стилистического размаха, такого вокального разнообразия в предшествующей дискографии группы, пожалуй, не сыщешь. Machine Messiah — продуманный, аккуратный, многослойный альбом, прогрессивный в самом широком значении слова. Ну и в известном смысле концептуальный: Киссер и компания здесь размышляют, не поработил ли нас пресловутый скайнет?

«Каковы отношения между человечеством и роботами, ставшими неотъемлемой частью нашей жизни? — задается вопросом Андреас. — Люди становятся ленивыми: многое за нас делают механизмы, причем это не обязательно ведет к тому, что мы эволюционируем как человеческие существа. У нас не появляется больше стимулов задействовать мозг, размышлять, становиться ближе к природе. Так что sci-fi будущее из фанатастических фильмов — это не какая-то отдаленная перспектива. Оно уже здесь. Все эти смартфоны, GPS, Google-очки, чипы под кожей… все-все-все.

Взять те же концерты. Вы сами видите, как огромное количество посетителей стоит с телефонами, снимая видео, фото, что-то читая вместо того, чтобы наслаждаться текущим моментом, слушать музыку, получать удовольствие от шоу, игры музыкантов и общения с друзьями. Так что своим новым альбомом мы пытаемся включить некий звоночек. Проснитесь! И давайте подумаем, как далеко мы готовы зайти; насколько полезна, нужна и продуктивна эта механистическая интервенция в нашу повседневность. Ибо она всеобъемлюща — вне зависимости, какой культурной среде вы принадлежите. Это не фантазия, не выдуманная угроза. Это наша реальность».

Тем временем, спасаясь от высоких технологий, вокалист коллектива Деррик Грин ищет спасения в чуть менее испорченном окружении: его статная черная фигуры все чаще мелькает на улицах города Борисова. Ну или, бывает, в минском метро. Оказывается, музыкант обрел в Беларуси любовь и вроде как готовится к свадьбе. Так что увидите такое — не удивляйтесь.