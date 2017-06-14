SEPTICFLESH в аду. Новая песня «Dante’s Inferno»

Неделя SEPTICFLESH продолжается — и в то время, как ленты в соцсетях продолжают пестреть послеконцертными фотографиями, греки, добравшись до жаркой родины, представили новую тему. Про ад. Трек называется «Dante’s Inferno», он снабжен 360° артворк-видеорядом, и… что тут еще говорить! Надо слушать. Ибо полноформатник, названный Codex Omega, целиком появится лишь 1 сентября.

Помпезничая, нагнетая, проводя сквозь первые Врата, музыканты не преминули процитировать Данте.

SepticFlesh

«Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу сквозь вековечный стон,
Я увожу к погибшим поколеньям.
Был правдою мой Зодчий вдохновлен:
Я высшей силой, полнотой всезнанья
И первою любовью сотворен.
Древней меня лишь вечные созданья,
И с вечностью пребуду наравне.
Входящие, оставьте упованья»

, рубрика(и): SepticFlesh Блог

Количество просмотров: 166

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
отправить в твиттер

Теги:

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Зеля 14.06.2017 в 19:08

    Внезапно послышался Бегемотх!

    >>>
  2. Centipede 15.06.2017 в 00:08

    По-моему, ребятам пора как-то усложняться, экспериментировать, что-то новое придумывать. Потому что вот этот вот новый трек вообще ничего нового не несёт в себе.
    Для многих Sumerian Daemons остаётся их лучшей работой, потому как весьма разнообразным был альбом — и симфонические моменты были в достатке, и индастриал, и гитары мелодии выдавали, а не фоном шли, как сейчас. И структура что отдельных песен, что всего альбома не такая примитивная, как на альбомах с 2008.
    А «новые» септики с каждым альбомом только упрощаются.

    >>>
  3. Tular 15.06.2017 в 01:54

    Всё, как и на последних альбомах: пару интересных идей посреди унылого месива.

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Цитата. Rob Zombie: «Я задолбался слышать нытье про старые добрые времена»

В то время, как олдскул-музыканты с ностальгией вспоминают период расцвета музыкальной индустрии, а молодежь рисует в воображении прошлые сладостные времена, когда не только деревья были зелены, но еще и можно было жить...

Close