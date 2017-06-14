SEPTICFLESH в аду. Новая песня «Dante’s Inferno»

Неделя SEPTICFLESH продолжается — и в то время, как ленты в соцсетях продолжают пестреть послеконцертными фотографиями, греки, добравшись до жаркой родины, представили новую тему. Про ад. Трек называется «Dante’s Inferno», он снабжен 360° артворк-видеорядом, и… что тут еще говорить! Надо слушать. Ибо полноформатник, названный Codex Omega, целиком появится лишь 1 сентября.

Помпезничая, нагнетая, проводя сквозь первые Врата, музыканты не преминули процитировать Данте.

«Я увожу к отверженным селеньям,

Я увожу сквозь вековечный стон,

Я увожу к погибшим поколеньям.

Был правдою мой Зодчий вдохновлен:

Я высшей силой, полнотой всезнанья

И первою любовью сотворен.

Древней меня лишь вечные созданья,

И с вечностью пребуду наравне.

Входящие, оставьте упованья»