SEPTICFLESH в аду. Новая песня «Dante’s Inferno»

Неделя SEPTICFLESH продолжается — и в то время, как ленты в соцсетях продолжают пестреть послеконцертными фотографиями, греки, добравшись до жаркой родины, представили новую тему. Про ад. Трек называется «Dante’s Inferno», он снабжен 360° артворк-видеорядом, и… что тут еще говорить! Надо слушать. Ибо полноформатник, названный Codex Omega, целиком появится лишь 1 сентября.
Помпезничая, нагнетая, проводя сквозь первые Врата, музыканты не преминули процитировать Данте.
«Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу сквозь вековечный стон,
Я увожу к погибшим поколеньям.
Был правдою мой Зодчий вдохновлен:
Я высшей силой, полнотой всезнанья
И первою любовью сотворен.
Древней меня лишь вечные созданья,
И с вечностью пребуду наравне.
Входящие, оставьте упованья»
Внезапно послышался Бегемотх!
По-моему, ребятам пора как-то усложняться, экспериментировать, что-то новое придумывать. Потому что вот этот вот новый трек вообще ничего нового не несёт в себе.
Для многих Sumerian Daemons остаётся их лучшей работой, потому как весьма разнообразным был альбом — и симфонические моменты были в достатке, и индастриал, и гитары мелодии выдавали, а не фоном шли, как сейчас. И структура что отдельных песен, что всего альбома не такая примитивная, как на альбомах с 2008.
А «новые» септики с каждым альбомом только упрощаются.
Всё, как и на последних альбомах: пару интересных идей посреди унылого месива.