SEPTICFLESH снова в Минске. «Титаническое» дежавю

Выходные выдались на редкость насыщенными: приходя в «Репаблик», здороваешься с теми, кто был вчера на МГЛЕ. Давно не виделись. Нужно продолжение арт-терапии. На третий минский концерт SEPTICFLESH людей собралось несколько меньше, чем вчера на поляков, но если вчера разверзнулся ад, то греческое воскресенье, с его неутихающим слэмом, начиная с «War In Heaven» и до последней песни биса, великолепной «Prometheus», могло б претендовать на чистилище. Агонизирующие судороги на танцполе, очистительный симфо-эпик и, под расстрельный гитарный ритм, — в свой личный рай. Благо, сетлист был крут, а греки… они как всегда! Некачественно, неудовлетворительно эта команда выступать не умеет.

Кстати, говоря, «как всегда», ловлю себя на ощущении тотального дежавю — и репортаж с концерта 2015 года, в рамках точно того же тура (ну разве что Titan еще не был заслушан до дыр), можно практически копипейстом публиковать в 2017-м. Программа варьировалась незначительно; несмотря на то, что на подходе новый альбом коллектива, соглашение с лейблом таково, что до 100% готовности к релизу не только не играются свежие песни, но и не разглашаются какие-либо детали лонгплея — так, попытки выудить у не приезжающего Сотириса хоть какой-нибудь эксклюзив успехом не увенчались. Мол, нам нельзя пока говорить. Всему свое время.

Поэтому в минский «Репаблик», сопровождаемые теми же сценическими декорациями, вернулись Titan: «War In Heaven», «Burn», «Prototype», «Prometheus»; The Great Mass: «The Vampire From Nazareth», «A Great Mass Of Death», «Pyramid God»; Communion: «Lovecraft’s Death», «Anubis», «Communion», «We, The Gods», «Persepolis», а также прозвучали «Unbeliever» и «Virtues Of The Beast» из Sumerian Daemons, которым, страшно подумать, в этом году исполняется 14 лет.

К счастью, звук в этот раз был более сбалансированным, чем в 2015-м, — хотя если кто пришел на концерт «септик» впервые, в ожидании идеального совпадения со студийными записями, то разочарование неизбежно. Лично я видела их в четвертый — и это был из лучших в плане звучания. Гитары дробили и шинковали; барабаны Krimh’а, измельчая с бешеной скоростью, добивали; величественно-помпезная подложка, пробираясь в сознание, словно 25-й кадр, заставляла замирать, и, под змеиным гипнозом, покачиваться под сдавливающе-магическое: «We offer the Sun, with thorns his crown. We offer a son… We offer the Sun» — чтобы уже в следующую секунду, позабыв о сохранности членов, ввалиться в мокрый восторженный слэм.

Сет, в узнаваемом анатомическом костюме, немного уставший (нам опять повезло оказаться в хвосте тура; и музыканты утомились, и, к сожалению, доехало не сильно много мерча — а ведь SEPTICFLESH знамениты высокохудожественным оформлением и качеством фирменных маек, продавать которые за 35р. было почти как халява), марки не терял. Вокал, артистичность, подача, работа с публикой — которой он не позволял ни расслабиться, ни на секунду остановиться в своей колбасне, — все было по-гречески эмоционально и жарко. «Май френдз! Фром ер харт, летс СКРИИИМ! Энд… ДИСТРООООООЙ!!!!» «Destroy», к слову, было самым популярным словом в его пламенных призывах за вечер. И уже когда концерт закончился, волна сошла, а самые неугомонные в зале таки дождались автограф- и фотосессии, Spiros, в жизни небольшой (удивительно, кстати, как в группе подобрались музыканты одинаково низкого роста!) и ироничный, был немедленно взят в кольцо поклонниц.

Девушки окружили его, улыбающегося и курящего электронную сигарету, прижались и делали селфи. «Ну что, let’s destroy?» — подколол кто-то из зрителей. «Sorry, I cannot destroy right now», — ухмыльнулся грек и предоставил всем желающим свое дружелюбное общество. Сфотографироваться? Да не вопрос. После выступления пообщаться вышли все участники коллектива — и это тот редкий случай, когда уже благодаришь за то, что концерт в мини-туре последний. Спешить не надо. Можно расслабиться и поболтать. Поэтому, закончив сет драматичным «Прометеем», греки, как флаг, подняли в воздух баночку «Аливарии». Минск снова взят. Минск одухотворен и доволен. Зовите еще, как только выйдет новый альбом.

ЗЫ. Фоторепортаж завтра вечером!