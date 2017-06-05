SEPTICFLESH возвращаются в Минск. Галерея мрачных — и недешевых — красот авторства Сета

Этим воскресеньем, 11 июня, SEPTICFLESH снова потрясут стены «Репаблика» мощным риффом и эпическими симфонизмами (ох, будем надеяться, на этот раз звук будет на уровне! а если повезет, то помимо программы «Titan» нам сыграют пару тем из будущего альбома). А пока вы настраиваетесь и переслушиваете насыщенную дискографию греков, приглашаю принять участие в мрачном трипе по лабиринтам художественной галереи Сета (Seth Siro Anton) — о котором как оформителе метал-обложек уже рассказывалось ранее, но вот работы его как картины мы не рассматривали. А они не только путешествуют от выставки к выставке — но и продаются по вполне внушительным ценам.

«Я не люблю компьютерные спецэффекты, — говорит Сет, — и в своем творчестве их не применяю. Никаких фильтров. Это вредит оригинальности. В работе я использую разве что Photoshop Darkroom — для работы с фотографиями. В остальном же мне более по душе смешение «аналоговых» эффектов с цифровыми образами».

Работы автора, распечатанные на фотографической бумаге высококачественными лазерными чернилами (форматы по большей части 60cm x 60cm или 65cm x 65cm), пронумерованные вручную и снабженные авторским сертификатом, стоят от €350 и выше — до €750; стоимость картин, нарисованных на холсте акриловыми красками, доходит до €3800, — и они, существующие в единственном экземпляре, активно скупаются! Одним словом, Seth — автор признанный, востребованный, любимый. И, рассмотрев галерею ниже, можно понять, почему.

Картины взяты с официального сайта художника: http://sethsiroanton.com. На нем же можно следить за обновлениями — и сделать заказ, если вам что-либо особенно приглянулось!