SEPTICFLESH возвращаются в Минск. Галерея мрачных — и недешевых — красот авторства Сета

Этим воскресеньем, 11 июня, SEPTICFLESH снова потрясут стены «Репаблика» мощным риффом и эпическими симфонизмами (ох, будем надеяться, на этот раз звук будет на уровне! а если повезет, то помимо программы «Titan» нам сыграют пару тем из будущего альбома). А пока вы настраиваетесь и переслушиваете насыщенную дискографию греков, приглашаю принять участие в мрачном трипе по лабиринтам художественной галереи Сета (Seth Siro Anton) — о котором как оформителе метал-обложек уже рассказывалось ранее, но вот работы его как картины мы не рассматривали. А они не только путешествуют от выставки к выставке — но и продаются по вполне внушительным ценам.
«Я не люблю компьютерные спецэффекты, — говорит Сет, — и в своем творчестве их не применяю. Никаких фильтров. Это вредит оригинальности. В работе я использую разве что Photoshop Darkroom — для работы с фотографиями. В остальном же мне более по душе смешение «аналоговых» эффектов с цифровыми образами».
Работы автора, распечатанные на фотографической бумаге высококачественными лазерными чернилами (форматы по большей части 60cm x 60cm или 65cm x 65cm), пронумерованные вручную и снабженные авторским сертификатом, стоят от €350 и выше — до €750; стоимость картин, нарисованных на холсте акриловыми красками, доходит до €3800, — и они, существующие в единственном экземпляре, активно скупаются! Одним словом, Seth — автор признанный, востребованный, любимый. И, рассмотрев галерею ниже, можно понять, почему.
Картины взяты с официального сайта художника: http://sethsiroanton.com. На нем же можно следить за обновлениями — и сделать заказ, если вам что-либо особенно приглянулось!
Завтра, 7 июня, стукнет ровно 8 лет с момента первого пришествия эллинских тяжеловесов в Синеокую. Яркий концерт. Клубов европейского уровня,типа «Реактор»-а уже, к сожалению, нет. Бублик хуёвый и переоцененный клуб, назовём вещи своими именами. В эту цену достойный местный разогрев из чревоточин тру-андеграунда не помешал бы. Странно, что орги начали забывать, что толковый разогрев всегда был хорошим тоном в Беларуси. Со времен концертов начала 90-ых: Krabathor, Mayhem, Vader, Behemoth и акций под патронажем Exhumetor, когда тон задавали Игорь из Exhumator и Олег из Хаотики/Фунерал Пайр/Фатал Экстаси. Времена былинные уже ушли, но традиции нужно сохранять и преумножать. Я голосую за местный саппорт. Без него концерт конкурирующей организации выглядит явно колоритнее. Понятно, что концерты крепко рознятся по концепции, но хороший местный death или doom был бы к месту. Те же не набившие ещё в Минске оскомину Реликсы, которые сейчас не в туре и в оч. хорошей форме. Если они будут, приду с сябрами на концерт ваших «септиков», хотя уже повидел их в сумме уже 3 раза в различных странах Нечто мощное и расколбашивающее будет хорошим аперитивом перед греками. которые чётенько заполируют брутал-ураган из чёрных дыр своим фирменным симфоничным масонским стаффом