Счастье фолк-металиста. IN EXTREMO вернулись в Минск

IN EXTREMO, как и обещали осенью, когда тур пришлось отменить из-за болезни Басти, вернулись в любимую Восточную Европу как только смогли, и на минском концерте можно было встретить весь цвет белорусского метала, фанатов по колесным лирам, волынкам и прочим дудкам. Потому что, во-первых, отцы. Во-вторых, всегда приятно смотреть да послушать, как целая толпа музыкантов, виртуозно сменяющая инструменты и переходящая от лирических тем к жгучим танцам и гитарно-забойным хитам, может перфектно, чисто и четко звучать, причем — заметьте! — в «Репаблике», звук которого принято поносить, сваливая огрехи на специфику помещения.

Выглядели IN EXTREMO, как всегда, живописно, сочетав в своем облике металлические прикиды (брутальные «ньюроки», это вот все) с аутентичными нарядами и броскими лоскутками кабацких гуляк — так что какое-то время музыкантов с их не менее красочными инструментами можно было просто рассматривать, а после, не выдержав, броситься в пляски под «Zigeunerskat» и непременный «Vollmond».

Фолк-метал — традиционно близкая нашей публике музыка, поэтому неудивительно, что танцпол «Репаблика» быстро заполнился (и примерно так же быстро взмок и вспотел); неудивительно, что многие в зале пели все песни. Подумаешь, что на трудном немецком. Зато ты сразу становишься частью позитивного сумасшествия, распространяющегося, словно средневековый пожар, со сцены в зал и обратно. Начав немного скованно, музыканты к третьему треку уже улыбались. К пятому — пританцовывали, а «Последний Единорог» Микаэль выдавал почти рэперские ужимки и па. На десятом он уже прыгал. На пятнадцатом «Küss mich» — заигрывал с дамами, а к финалу пил пиво, набирал в рот воды и брызгал, как лошадка, на своих смешливых волынщиков.

IN EXTREMO — очень комфортная группа, с ней, фанат или нет, сразу легко; в эту музыку и всеобщую горячность запросто вовлекаешься — а к середине шоу плотно подсаживаешься на безудержную энергетику, драйв и позитивное настроение; ну или, если угодно, романтическое, когда, переходя едва ли не на блюз-рок, IN EXTREMO пощипывают за душу. Или обрушивают свет и драматизм вместе с «Ave Maria».

Подчеркивая момент единения, вокалист то и дело говорил, уже почти без акцента и вызывая неизменный ответный рев: «Большое спасибо!», а затем — уже с неподражаемым немецким акцентом — он затянул «Черный Ворон» и позволил оттопыриться всем, у кого с иностранными текстами сложно. Зал пел, зажигал огоньки и послушно вскидывал руки. Ну и почти разрыдался на душевной бисовой «Liam», понимая, что следующего визита ждать еще год, или два, или три. Тем не менее, сомневаться не стоит: группа приедет еще. «We will return», — почти как Терминатор, подтвердил вокалист. А народ, недоумевая, как два часа оказались такими сверхскоростными, пьяный и вдохновленный, отправился допивать. Кто под клубом, кто в бар, кто домой. Все равно после таких эмоций, да в пятницу, уснуть не получится.

P.S. А еще на концерте был отменный свет, в чем можно убедиться, заценив наш фоторепортаж!