«Сатанинский doo-wop» и «бог сдох» от дуэта TWIN TEMPLEБлог
TWIN TEMPLE — семейный дуэт из Лос-Анджелеса, о котором часто говорят в последние годы, который катается в туры с GHOST, DANZIG и BEHEMOTH, но при этом и близко не играет ни метал, ни рок. Сами музыканты относят свой стиль к doo-wop, параллельно цитирующему винтажный поп/рок-н-ролл 60-х, однако я как-то была на их шоу и все время вспоминала Amy Winehouse — особенно в манере вокалистки Alexandra James. Разница с Эми в том, что TWIN TEMPLE
столько не пьют — практикующие сатанисты, всюду это свое дьяволопоклонничество ДЕМОНстрируют, эстетически и лирически, поют про оргии, горящие библии, дохлых богов — в общем, сразу понятно, чем именно цепляют «бегемотов» и иже.
И хотя ничего сверхъественного на их концертах не происходит (видали мы перфомансы и отъявленнее), достаточно любопытно наблюдать, как обычная, прилично одетая, попсовая по виду аудитория в зале начинает поднимать ручки и скандировать «Hail Satan!!!», подпевать «Lucifer, My Love», а также всяким ведьминско-эротическим гимнам вроде «Let’s Have A Satanic Orgy» — клип на который можно посмотреть ниже.
Этой осенью у TWIN TEMPLE вышел новый альбом God Is Dead — ну и если не слушать, то для разнообразия ознакомиться, бесспорно, стоит.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 83
Обновления
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«Сатанинский doo-wop» и «бог сдох» от дуэта TWIN TEMPLE
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Комментарии
Черноярец:
zly написал(а):
Черноярец написал(а):
Шакал сделал всё возможное, чтобы его тексты в Белоруссии были недоступны)
Повеселил, холоп крепостной.
Иди на хер, тро�…
Дед Аким:
Абсолютно согласен, наступает переизбыток информации, нет времени послушать, просто тупо физически нет времени. Может группа шикарная, вторые Queen или Black Sabbath, а у те…
Другой Александр:
Дед Аким написал(а):
Ну а разве это не красиво? У девчонки длинноногой голос как у колокольчика! https://youtu.be/NP4LZZGYI5E?si=RIXe2g7kxvyBy_M8
А вот одна из лучших баллад, потряса�…
m8ng8l:
С ретро-эстетикой в музыке перемудрили, но альбом неплохой получился.…
juris:
Josh Todd, несомненно, авторитетный голос…. а кто он такой, кстати?!…
Тварь:
Да какой они рок…
им Великая Катя говорила еще в конце прошлого века — «никто не будет слушать ваши полотна на 5 минут длиной».
А в целом смешно слушать как типа роке�…
zly:
Черноярец написал(а):
Шакал сделал всё возможное, чтобы его тексты в Белоруссии были недоступны)
Повеселил, холоп крепостной.…
hiCliff:
5-15 секунд, потом, если все «плохо» или «никак», пытаюсь давать второй и последующие шансы, тыкая в несколько рандомных мест трека и повторяя снова. Грущу по временам, к…
Черноярец:
Другой Александр написал(а):
Черноярец написал:
Шакал сделал всё возможное, чтобы его тексты в Белоруссии были недоступны)
Вот это точно фирмачи! Напрасно я в…
Дед Аким:
Не хочу попсой тему заканчивать, надо что-то красивое рок.
Тина хороша, и музыка, она меняет примерно пять интонаций во время сложной, шикарной песни: https://youtu.be/OIe7N3zH5…
goremyka:
Дед Аким:
Вот Сандра, Модерн Токинг, Б Симтем, это Попса высочайшего уровня, за которую стыдно быть не может. Даже больше можно сказать, это не попса, это рок музыка — высочайше�…
Дед Аким:
Sandra могла ещё в мелодию подхриповать — тру создавать. В отличие от большинства блэк метала — которые опопсели и стали частью поп культуры, блэк и дэт стали частью поп…
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