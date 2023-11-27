«Сатанинский doo-wop» и «бог сдох» от дуэта TWIN TEMPLE

TWIN TEMPLE — семейный дуэт из Лос-Анджелеса, о котором часто говорят в последние годы, который катается в туры с GHOST, DANZIG и BEHEMOTH, но при этом и близко не играет ни метал, ни рок. Сами музыканты относят свой стиль к doo-wop, параллельно цитирующему винтажный поп/рок-н-ролл 60-х, однако я как-то была на их шоу и все время вспоминала Amy Winehouse — особенно в манере вокалистки Alexandra James. Разница с Эми в том, что TWIN TEMPLE столько не пьют — практикующие сатанисты, всюду это свое дьяволопоклонничество ДЕМОНстрируют, эстетически и лирически, поют про оргии, горящие библии, дохлых богов — в общем, сразу понятно, чем именно цепляют «бегемотов» и иже.

И хотя ничего сверхъественного на их концертах не происходит (видали мы перфомансы и отъявленнее), достаточно любопытно наблюдать, как обычная, прилично одетая, попсовая по виду аудитория в зале начинает поднимать ручки и скандировать «Hail Satan!!!», подпевать «Lucifer, My Love», а также всяким ведьминско-эротическим гимнам вроде «Let’s Have A Satanic Orgy» — клип на который можно посмотреть ниже.

Этой осенью у TWIN TEMPLE вышел новый альбом God Is Dead — ну и если не слушать, то для разнообразия ознакомиться, бесспорно, стоит.

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