Самый спорный альбом BEFORE THE DAWN: «Stormbringers»Блог
Как все, наверное, помнят, в позапрошлом году Tuomas Saukkonen возродил свой BEFORE THE DAWN, выпустив пару синглов и заодно представив нового вокалиста: «голос Финляндии» Paavo Laapotti. Уже на этапе первого знакомства решение в целом восторга не вызвало: Lars Eikind был шикарен и, главное, идеально вписывался в ультрамелодичное, переливистое, многослойное, словно летний радужный водопад, мелодэзовое полотно от Туомаса.
Вышедший в последний день июня Stormbringers сомнения только усилил: если к гроулу на альбоме претензии нет, то несколько гнусавая и, главное, чрезвычайно занудная манера пения Пааво мешает получать удовольствие: его много, он однообразный и, главное, все время как-то не к месту. (Хотя, справедливости ради, половину заждавшейся фанатской паствы BEFORE THE DAWN смена фронтмена не отпугнула: мол, музыка до сих пор хитова и прекрасна, во многом продолжает линию Deathstar Rising и Rise Of The Phoenix, кое-где между делом вбрасывая цепкий «проаморфисовский» хук, а к голосу главное — привыкнуть.)
В общем, художник, конечно, делает как видит, а любить или ненавидеть полученный результат — слушайте, решайте сами.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 57
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Комментарии
Дед Аким:
Vivaldi Death написал(а):
Дед Аким написал(а):
две скрипки и контрабас огромный (типа барабана у рок и метал банд)
Не.Контрабас на барабан не похож.Он типа арфы,тольк…
Роман:
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Фанат Ничего:
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Vivaldi Death:
Starcross написал(а):
Vivaldi Death написал(а):
Гитару он скорее всего разбил по причине ‘заебался её с собой таскать’.Судя по видео она ему нужна лишь в качестве дополн�…
Starcross:
Vivaldi Death написал(а):
Гитару он скорее всего разбил по причине ‘заебался её с собой таскать’.Судя по видео она ему нужна лишь в качестве дополнения к костюму и п…
СиРОЖА:
Кекенштейн написал(а):
А в чем разница между мегадэтом и говном?
Мегадэт создает музыку а говно задает тупые вопросы на хиткиллере…
Vivaldi Death:
Дед Аким написал(а):
две скрипки и контрабас огромный (типа барабана у рок и метал банд)
Не.Контрабас на барабан не похож.Он типа арфы,только больше походит…
Дед Аким:
Хотя мощь QUEEN никто не отменял, до сих пор великая лучшая группа мира. Поспорить (по количеству и качеству хитов) могут Тина, ABBA, Metallica, Iron Maiden, Manowar, Scorpions, Deep Purple, Rainbow, A…
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