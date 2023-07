Самый спорный альбом BEFORE THE DAWN: «Stormbringers»

Как все, наверное, помнят, в позапрошлом году Tuomas Saukkonen возродил свой BEFORE THE DAWN, выпустив пару синглов и заодно представив нового вокалиста: «голос Финляндии» Paavo Laapotti. Уже на этапе первого знакомства решение в целом восторга не вызвало: Lars Eikind был шикарен и, главное, идеально вписывался в ультрамелодичное, переливистое, многослойное, словно летний радужный водопад, мелодэзовое полотно от Туомаса.

Вышедший в последний день июня Stormbringers сомнения только усилил: если к гроулу на альбоме претензии нет, то несколько гнусавая и, главное, чрезвычайно занудная манера пения Пааво мешает получать удовольствие: его много, он однообразный и, главное, все время как-то не к месту. (Хотя, справедливости ради, половину заждавшейся фанатской паствы BEFORE THE DAWN смена фронтмена не отпугнула: мол, музыка до сих пор хитова и прекрасна, во многом продолжает линию Deathstar Rising и Rise Of The Phoenix, кое-где между делом вбрасывая цепкий «проаморфисовский» хук, а к голосу главное — привыкнуть.)

В общем, художник, конечно, делает как видит, а любить или ненавидеть полученный результат — слушайте, решайте сами.

