«Самый сложный в нашей дискографии». DEFEATED SANITY выпускают «The Sanguinary Impetus»Новинки и новости
2020 год пока, конечно, говенный — и не мне вам объяснять, почему. Тем не менее, похоже, он готовит немало отличных релизов — и чья полугодовая коробочка до сих пор не полна, ждем июля. DEFEATED SANITY, бюргерская легенда техничного брутализма, выпускает альбом The Sanguinary Impetus.
Ждать пришлось достаточно долго: предшественник Disposal Of The Dead / Dharmata был издан в 2016-м, и, как водится у DS, в другом составе (постоянный участник группы с 93 года только один: барабанщик Lille Gruber). Но, как обещают музыканты, потерпеть стоило.
«The Sanguinary Impetus — самый сложный альбом в нашей дискографии, подогревают мужики ожидания, — на нем мы довольно далеко отошли от стилистики Disposal Of The Dead / Dharmata, ощутив желание вернуться к периоду Passages Into Deformity и с этой точки продолжить развивать фирменный звук коллектива».
Тем же, кому непонятно, что бы все это значило, предназначен трек будущего диска «Propelled Into Sacrilege».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 347
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