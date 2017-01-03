Самый продаваемый релиз 2016 года. Вы не поверите!

Пока все отходят от новогодних праздников (еще раз всем пламенные поздравления — и, будем надеяться, отмечания удались лучше, чем у сайта белметал), RIAA занимаются подведением финансово-музыкальных итогов 2016-го. И говоря о музыке современной, одним из рекордсменов года стал канадский рэпер Drake: его альбом Views, выпущенный в апреле, обрел четырежды платиновый статус — что в эпоху падения шоубиза, безусловно, достойно черной зависти. (И, кстати, подтверждая цикличность истории: рэп и его модификации снова на диком подъеме.) Тем не менее, не ему достается премия «бестселлера года». А давно ушедшему, но бессмертному классику.

чарты классики Wolfgang Amadeus Mozart умер 225 лет назад — однако за прошедшие столетия менее актуальным не стал. Чувствуя неслабеющий ажиотаж, Deutsche Grammophon выпустили бокс-сет Mozart 225, составленный из 200 дисков с музыкой прославленного классика общей продолжительностью более 240 часов. Выпущенный в октябре, этот релиз позиционируется как «самая полная коллекция сочинений Моцарта» и стоит на Амазоне примерно $550 долларов. За несколько месяцев, прошедших с момента выпуска, диски бокс-сета разошлись тиражом более 1.25 миллиона (RIAA учитывали каждый проданный диск релиза) — что, в общем-то, потянуло на рекорд года. Так что рэп хип-хопом, а с Моцартом не поспоришь.

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 377

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
отправить в твиттер

Теги: ,

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Зеля 04.01.2017 в 01:56

    Продаю секрет успеха: положите рэп на сэмплы Моцарта

    >>>
  2. Tular 04.01.2017 в 13:50

    рок ми амадеус

    >>>
  3. Loretta 04.01.2017 в 14:23

    2 Зеля
    я думаю, это уже сделано, и не один раз)

    >>>
  4. Sergey25 04.01.2017 в 16:19

    Loretta написал(а):
    2 Зеля
    я думаю, это уже сделано, и не один раз)
    С Новым годом тебя

    >>>
  5. Loretta 04.01.2017 в 20:58

    Sergey25 написал(а):
    С Новым годом тебя
    о, спасибо) да всех протрезвевших с новым годом, вот.

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Голограмма Dio поедет в тур в 2017 году

То ли жадность и маразм, то ли торжество современных технологий - так или иначе, "выступивший" в этом году на Wacken Open Air голограммный Ronnie James Dio, по замыслу компании-производителя Eyellusion, в 2017-м...

Close