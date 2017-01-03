Самый продаваемый релиз 2016 года. Вы не поверите!

Пока все отходят от новогодних праздников (еще раз всем пламенные поздравления — и, будем надеяться, отмечания удались лучше, чем у сайта белметал), RIAA занимаются подведением финансово-музыкальных итогов 2016-го. И говоря о музыке современной, одним из рекордсменов года стал канадский рэпер Drake: его альбом Views, выпущенный в апреле, обрел четырежды платиновый статус — что в эпоху падения шоубиза, безусловно, достойно черной зависти. (И, кстати, подтверждая цикличность истории: рэп и его модификации снова на диком подъеме.) Тем не менее, не ему достается премия «бестселлера года». А давно ушедшему, но бессмертному классику.

Wolfgang Amadeus Mozart умер 225 лет назад — однако за прошедшие столетия менее актуальным не стал. Чувствуя неслабеющий ажиотаж, Deutsche Grammophon выпустили бокс-сет Mozart 225, составленный из 200 дисков с музыкой прославленного классика общей продолжительностью более 240 часов. Выпущенный в октябре, этот релиз позиционируется как «самая полная коллекция сочинений Моцарта» и стоит на Амазоне примерно $550 долларов. За несколько месяцев, прошедших с момента выпуска, диски бокс-сета разошлись тиражом более 1.25 миллиона (RIAA учитывали каждый проданный диск релиза) — что, в общем-то, потянуло на рекорд года. Так что рэп хип-хопом, а с Моцартом не поспоришь.