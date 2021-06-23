Wolfgang Van Halen mammoth
23.06.2021

Самый модный рок-дебют года: MAMMOTH WVH

Блог

Дебютный альбом MAMMOTH WVH, группы сына Эдди Ван Халена Вольфганга, стартовал дичайшим коммерческим успехом в чартах: стал номером один в Top Rock Albums, Hard Rock Albums, Independent Albums; вторым в Top Album Sales, Current Album Sales и 12 в Billboard 200; возглавил рейтинг iTunes.

Впрочем, считать Wolfgang Van Halen новичком, конечно, не станешь: музыкой он занимался с детства, в 29 лет стал басистом VAN HALEN; играл в TREMONTI, а над своим сольником — который и вылился в MAMMOTH WVH — начал работать еще с 2015-го. Так что, конечно, о нем много писали и говорили — особенно после смерти легендарного папы.

«Думаю, моя фамилия — это и проклятие, и благословение одновременно. Она открывает многие двери — однако держать их передо мной распахнутыми просто так никто не станет. Так что все это имеет смысл, только если тебе есть что сказать. И, в общем… посмотрим. Мне придется доказывать, что я достоин всего этого внимания, — и по факту только время покажет, удалось или нет. Но… отец в меня верил. И это важно. Важно для меня лично».

Что ж, пока, похоже, все идет по плану.

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1 comment

  • GastriT написал(а):

    АЙ МОЛОДЦА!!! У меня аж миргень прошла…

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