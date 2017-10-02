Самый длинный и самый медленный. Концерт продолжительностью в 639 лет

Когда мы говорим о медленной музыке, то сразу на ум приходит дум, дроун, октябрь, болотисто-длинная серая звенящая нота, пронизанная сыростью и меланхолией. Но что, если последователи композитора, оставившего пожелание сыграть произведение «As Slow as Possible», воспримут тему настолько серьезно, что органный опус, обычное исполнение которого занимает от 20 минут до часа, будет играться… 639 лет?

Именно такая история случилась с «Organ²/ASLSP» Джона Кейджа, внезапно ставшего темой самого долгого музыкального концерта в истории человечества. Исполнение органной версии «ASLSP» (что означает As SLow aS Possible) началось в церкви Святого Буркарди немецкого города Хальберштадт в день рождения композитора в 2001 году и, согласно планам, завершится в 2640-м.

Как говорит википедия, родился «ASLSP» в 1985-м в виде пьесы в стиле современного искусства. Кейдж создал ее для «Международного фортепьянного фестиваля и конкурса Университета Мэрилэнда» — и партитура произведения заняла восемь страниц. Произведение состояло из восьми частей, одна из которых, по задумке, должна была пропускаться исполнителем, а любая другая повторена дважды. Порядок исполнения частей должен был сохраняться, но повторяемая часть могла быть исполнена где угодно. Темп исполнения не определялся. Кейдж написал произведение в подобном формате, чтобы быть уверенным, что каждое исполнение этой пьесы не будет похоже на предыдущее, а будет уникально, тем самым предоставляя судьям отдых от монотонности многократных повторений.

Два года спустя как адаптация для органа появился опус «Organ²/ASLSP».

5 февраля 2009 года Дайан Лучезе, строго соблюдая временные пропорции партитуры, исполняла «Organ²/ASLSP» в концертном зале «Гарольд Дж. Каплан» Тоусонского университета Мэриленда с 8:45 до 23:41. Но, как показывает история, 14 часов и 56 минут — это не так уж и долго.

Дело в том, что в 1997 году на органном симпозиуме в Троссингене его участникам — музыкантам, философам и теологам — пришла в коллективное сознание другая идея. Дело в том, что Кейдж не определял темп исполнения, оставив лишь свое «As Slow as Possible». Так почему бы, подумали собравшиеся, не замедлить его лет этак на 639? (Выбор был не случаен: в 1361 году в Хальберштадтском кафедральном соборе был установлен 12-тоновый орган Блокверка, за 639 лет до 2000 года — предполагаемой даты начала исполнения опуса.) Дело в том, что звучание органа практически не ограничено временными рамками, а сам инструмент, если его поддерживать в рабочем состоянии, прослужит целую вечность. Местом исполнения была избрана церковь Святого Буркарди в Хальберштадте.

Для исполнения произведения был построен специальный орган с небольшим числом труб, которые дополняются или заменяются по мере необходимости при переходе от аккорда к аккорду. Это было сделано из финансовых соображений, исключавших строительство полноценного органа со всеми 89 трубами. Орган располагается в правом трансепте церкви Святого Буркарди, меха расположены напротив в левом трансепте. Воздух нагнетается мехами, приводимыми в движение посетителями, и электровентилятором. На случай отключения электропитания установлены солнечные батареи и резервный генератор. Педали органа удерживаются мешочками с песком.

Исполнение опуса началось 5 сентября 2001 года с музыкальной паузы, которая длилась 17 месяцев до 5 февраля 2003-го. Затем раздался первый аккорд, состоявший из двух нот соль-диез и ноты си между ними, который звучал до 5 июля 2005. Аккорд, состоящий из нот ля первой октавы, до второй октавы, и фа-диез второй октавы (или, по октавной системе, A4-C5-F♯5) начал звучать с 5 января 2006 года и сменился 5 июля 2008-го.

5 июля 2008 года грузы, удерживающие педали органа, переключились, вызвав шестое изменение аккордов. Две трубы были установлены к имевшимся на тот момент четырем, и звучание стало более сложным. Это произошло в 15:33 по местному времени. Меха, не останавливаясь, нагнетали в трубы органа воздух, поэтому прерывания звучания не произошло. Более тысячи человек приехали засвидетельствовать это событие. Последнее изменение ноты произошло 5 октября 2013 года. Следующее изменение не произойдет до 2020. Завершение исполнения запланировано на 5 сентября 2640 года.

То есть мы, конечно же, не доживем. Но если ждать лень, можно попробовать немного ускорить события.