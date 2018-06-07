Самые быстрые барабанщики на свете

В этом мире проводится невероятное количество разнообразных соревнований, будь то плевки табаком, чемпионат по борьбе на пальцах ног, гонки резиновых уточек или тараканьи бега. Кто во что горазд. В разные годы, меняя работы, я принимала участие в организации/освещении то турниров по бодибилдингу, то соревнований по автозвуку. Причем последнее, с точки зрения непосвященного человека, совершенная дичь: ну, выгибает звуковое давление стекла в машинах, ну ок. Однако зачем?.. Сегодня же хочется рассказать об еще одном музыкальном турнире, проходящем уже более десятка лет и призванном определить обладателей самых скоростных рук и ног. «World’s Fastest Drummer/Extreme Sport Drumming» с наградами за максимальное количество одиночных ударов руками и ногами в минуту.

Для регистрации результатов состязания используется специальное измерительное устройство «Drumometer», разработанное в начале нулевых, принятое и одобренное ассоциацией рекордов Гиннесса.

Номинации две: скоростная игра одиночных ударов руками, скоростная игра одиночных ударов ногами. Правила, как в Бойцовском клубе, нехитры. Вот как их транслирует российское подразделение Скоростных Барабанщиков RFD.

Основная задача — сыграть максимальное количество одиночных ударов за 60 секунд. Для этого дается одна попытка.

Исключается использование двойных ударов, а также прижим палочки или колотушки к пластику.

Чтобы установить рекорд скорости, участник может использовать барабанные палочки любых марок и моделей.

Рекорд по скоростной игре ногами можно установить на двойной педали AXIS A-L2, либо принести свою, предварительно настроенную, двойную педаль.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрировать свою «барабанную скорость». После того, как Ваша скорость будет зарегистрирована, вы получаете сертификат конкурса RFD с результатом.

В финал конкурса проходят те участники, результат которых превысил (в минуту): 800 одиночных ударов руками или 700 одиночных ударов ногами.

Международный турнир WFD 2018 состоится совсем уже скоро: 28-29 июня в Нэшвилле, штат Теннесси. Причем вроде как до сих пор приглашают желающих проявить свое мастерство.

Ну и чтобы было понятно, о каких скоростях идет речь. Рекордсменами соревнований на сегодняшний день являются Tom «Tommy Gun» Grosset (1208 ударов руками в минуту) и Mike «Machine» Mallais (1034 ударов ногами в минуту). К слову, в 2013-м, устанавливая рекорд, Том чуть-чуть, но побил именитого предшественника: с 2005 статус «самых быстрых рук» держал нынешний драммер DREAM THEATER Mike Mangini (1203 ударов). Из металистов в «ножном спорте» также некогда принимал участие Tim Yeung, но выдал всего 872 ударов — что, как он признал, даже медленнее, чем в ежедневной метал-работе (218 BPM по сравнению в брутальными 247 BPM).

Кстати, говоря уже о параметрах BPM, то предельной человеческой драммерской скоростью принято считать 300 BPM. Что, с другой стороны, не предел для роботов. Смотрите, к примеру, как валит DRMBOT0110 из группы CAPTURED! BY ROBOTS (от 400 до 600!), — и… угадайте, какой чемпионат придумают следующим.