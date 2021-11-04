Самая недооцененная рок-группа десятилетия? Слушаем три новых темы AVATARБлог
AVATAR — шведскую группу, стилистику которой не определит даже большая советская энциклопедия (начинали они в 2001-м по-гетенборгски, с мелодэза, а потом пошло все и скопом — благо, могут себе позволить!), многие фанаты считают катастрофически недооцененной: уже десять лет мужики два каждых года исправно плодят по альбому, шоу их фееричны, и, главное, есть что-то такое особенное, неуловимое, выделяющее из массы… быть может, талант? Однако же чарты по-прежнему не рушатся под весом восторгов, как, к примеру, в случае с GHOST.
Я, признаться, также долгое время проходила мимо — но заметила и выделила шведов на фесте Louder Than Life в этом году, и теперь определенно буду внимательнее. А также поспешу поделиться новинками. Этой осенью AVATAR показали сразу три новые темы — и, как написало сразу несколько человек в комментариях на ютубе, во время премьер они было ложились спать, однако видели новость и, подскакивая, роняя подштанники, бежали к колонкам.
Самый свежий трек, подоспевший аккурат к Хэллоуину, называется «So Sang The Hollow» — и он вкрадчиво-призрачен, словно туманы, блуждающие среди побуревших могил. «Он отвечает на вопрос, как бы звучали SIMON AND GARFUNKEL, если б росли под воздействием музыки BLACK SABBATH», — представляет вокалист Johannes Eckerström эту ноктурально-балладную тему.
А вот две сентябрьские, пободрее.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 129
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Самая недооцененная рок-группа десятилетия? Слушаем три новых темы AVATAR
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