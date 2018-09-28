Сайд-проект Шаграта CHROME DIVISION выпускает пятый — и последний альбом

Хардроково-рок-н-ролльный проект Шаграта CHROME DIVISION, группа со сложной судьбой и редкими релизами, все-таки записала пятый лонгплей. Он называется Infernal Rock Eternal, выйдет в последний день ноября и, согласно планам команды, станет последним в ее дискографии.

Что характерно, на вокал вернулся Eddie Guz, которого коллектив уволил в 2009-м в связи с «отсутствием мотивации и энтузиазма». Тем не менее, спустя годы кое-какие силы для последней «поездочки» еще сохранились. И… именно так называется первый сингл будущего релиза. «One Last Ride». Слушаем!