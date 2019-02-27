17 мая SAINT VITUS выпускают альбом под внезапным названием Saint Vitus, и к прослушиванию уже доступна тема «12 Years In The Tomb».
SAINT VITUS выпускают новый альбом
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Saint Vitus
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1957 - Adrian Smith (IRON MAIDEN)
1973 - Tobias Exxel (EDGUY)
1974 - Johan Oudhuis (LAKE OF TEARS)
1981 - Jonathan Thery (ATARAXIE)
10 релизов февраля
Soen Lotus
Candlemass The Door To Doom
Saor Forgotten Paths
Overkill The Wings Of War
Dream Theater Distance Over Time
Within Temptation Resist
Downfall Of Gaia Ethic Of Radical Finitude
Rotting Christ The Heretics
Avantasia Moonglow
Rhapsody Of Fire The Eighth Mountain
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