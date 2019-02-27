SAINT VITUS выпускают новый альбом

17 мая SAINT VITUS выпускают альбом под внезапным названием Saint Vitus, и к прослушиванию уже доступна тема «12 Years In The Tomb».

, рубрика(и): Быстрые новости

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Фото: LACRIMOSA в Минске

(с) фото Siarhei "petrowitch" Hahulin. Впечатления .

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