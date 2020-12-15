15.12.2020

«С презрением к инстаграмному блэку». Харьковский HATE FOREST выпускает новый альбом

Блог

Роман Саенко при поддержке Osmose Productions возродил свой зловещий трушный HATE FOREST, и в конце года у него выходит новый лонгплей Hour Of The Centaur. «После 16 лет сна, похожих на смерть, HATE FOREST возвращаются с альбомом, созданным и записанным за несколько дней апреля 2020. Не ожидайте чего-либо трендового или нового; только лишь непроницаемо-мрачная стена звука, за которой — пропасть. Это лаконичный и честный блэк, созданный на восточной границе Старой Европы, полный презрения к современному псевдоинтеллектуальному, селфи-инстаграмному «блэк-металу».

Кое-что от себя лично к пресс-релизу добавил и Michael Berberian из Season Of Mist.

«Новый HATE FOREST — просто фантастика, и на нашем сайте мы будем продавать альбом в эксклюзивном цветном издании. НЕТ, они не нацисты, даже БЛИЗКО ничего подобного. Я знаю этих ребят лично, и они в числе самых достойных людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Несмотря на то, что музыканты беднее, чем вы (Украина), всю прибыль от своего единственного концерта они перечисляют в помощь сиротскому приюту.

Они семейные люди, которые отдают гражданский долг своей стране в полной мере — способом, который я не стану здесь разглашать.

Даже не знаю, стоило ли мне это писать. Но я пишу. Я устал жить в страхе, раздумывая, что мне постить, а что нет, опасаясь нашествия интернет-морализаторов.

Я просто знаю, кто они и о чем думают. А ВЫ — НЕТ.

«Но ведь, бла-бла, там была у них футболка в 90-х, когда им было по 17 лет»… И т.д. и т.п. И они до сих пор отгребают за свой принт — несмотря на то, что Ebay продает мерч группы, на Youtube есть их альбомы, а на Spotify, допустим, есть альбомы BURZUM, и так далее. Ладно, пускай нападают. Но меня это бесит. Что за мир, в котором приходится жить».

…Если к блэку применим термин «брутально», то стартовый трек альбома «No Stronghold Can Withstand This Malice» звучит именно так. Брутально. Сокрушительно и беспощадно. Истое ЗЛО.

Количество просмотров: 975

8 комментариев

  • Влад написал(а):

    «гражданский долг своей стране в полной мере — способом, который я не стану здесь разглашать.»
    Хм..интересно. Где можно об этом почитать?

    >>>
  • Зеля написал(а):

    Слышал, что в «Азове» некоторые из харьковских блэк-музыкантов были.

    >>>
  • Varulv написал(а):

    «современный псевдоинтеллектуальный блэк» может быть таким же честным, как и у этих любителей примитивного шума. Если музыкант верит в свою музыку и искренне считает, что именно такой она и должна быть — так в чем проблема? Просто дело вкуса, не больше.

    В «Азове» из М8Л8ТХ деятель числился. Он очень комфортно обустроился в Киеве

    >>>
  • дед талаш написал(а):

    Что там за футболка такая и что там на ней может быть чем можно еще до сих пор народ удивить? http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif

    >>>
  • Anastasiya написал(а):

    дед талаш написал(а):
    Что там за футболка такая и что там на ней может быть чем можно еще до сих пор народ удивить?

    Честно, я не знаю. Посмотрела их мерч, поискала — ничего такого уж подозрительного. Больше всего народ в Интернете цепляется к названию песни «Aryosophia», но… тоже как-то. https://www.reddit.com/r/BlackMetal/comments/7qoegl/a_question_about_hate_forest/

    >>>
  • Тварь написал(а):

    нате лес, получитеhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif

    >>>
  • Ігор написал(а):

    Послушал на ютюбе новый трек-совсем не впечатлил.По сути так же,как и Precambrian.

    >>>
  • Sergio Troizki написал(а):

    Саенко забыл про дико инстаграммный и постовый друдкх http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *