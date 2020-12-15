«С презрением к инстаграмному блэку». Харьковский HATE FOREST выпускает новый альбом

Роман Саенко при поддержке Osmose Productions возродил свой зловещий трушный HATE FOREST, и в конце года у него выходит новый лонгплей Hour Of The Centaur. «После 16 лет сна, похожих на смерть, HATE FOREST возвращаются с альбомом, созданным и записанным за несколько дней апреля 2020. Не ожидайте чего-либо трендового или нового; только лишь непроницаемо-мрачная стена звука, за которой — пропасть. Это лаконичный и честный блэк, созданный на восточной границе Старой Европы, полный презрения к современному псевдоинтеллектуальному, селфи-инстаграмному «блэк-металу».

Кое-что от себя лично к пресс-релизу добавил и Michael Berberian из Season Of Mist.

«Новый HATE FOREST — просто фантастика, и на нашем сайте мы будем продавать альбом в эксклюзивном цветном издании. НЕТ, они не нацисты, даже БЛИЗКО ничего подобного. Я знаю этих ребят лично, и они в числе самых достойных людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Несмотря на то, что музыканты беднее, чем вы (Украина), всю прибыль от своего единственного концерта они перечисляют в помощь сиротскому приюту.

Они семейные люди, которые отдают гражданский долг своей стране в полной мере — способом, который я не стану здесь разглашать.

Даже не знаю, стоило ли мне это писать. Но я пишу. Я устал жить в страхе, раздумывая, что мне постить, а что нет, опасаясь нашествия интернет-морализаторов.

Я просто знаю, кто они и о чем думают. А ВЫ — НЕТ.

«Но ведь, бла-бла, там была у них футболка в 90-х, когда им было по 17 лет»… И т.д. и т.п. И они до сих пор отгребают за свой принт — несмотря на то, что Ebay продает мерч группы, на Youtube есть их альбомы, а на Spotify, допустим, есть альбомы BURZUM, и так далее. Ладно, пускай нападают. Но меня это бесит. Что за мир, в котором приходится жить».

…Если к блэку применим термин «брутально», то стартовый трек альбома «No Stronghold Can Withstand This Malice» звучит именно так. Брутально. Сокрушительно и беспощадно. Истое ЗЛО.

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