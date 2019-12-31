Что ж, 2019-й подходит к финалу, в разных часовых поясах по-разному, но это не главное. Вне зависимости от меридиан, со многими мы вместе уже 10 лет — и… нет повода не продолжить все это в 2020-м!

С новым годом всех вас, отмечайте, кутите, делитесь песнями и настроением. Пишите! Ибо, как говорил один хороший человек, чем больше нас, тем меньше Их.

Пускай сбудется какая-нибудь мечта. Пускай что-то получится. И не умирают кумиры. Пусть будут силы и желание творить, познавать — и, что немаловажно, замечательная музыка вокруг! Подведем традиционные итоги полугодия/года и услышимся в 2020-м. С наступающим! ♥