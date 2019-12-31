С новым годом!

Что ж, 2019-й подходит к финалу, в разных часовых поясах по-разному, но это не главное. Вне зависимости от меридиан, со многими мы вместе уже 10 лет — и… нет повода не продолжить все это в 2020-м!

С новым годом всех вас, отмечайте, кутите, делитесь песнями и настроением. Пишите! Ибо, как говорил один хороший человек, чем больше нас, тем меньше Их.

Пускай сбудется какая-нибудь мечта. Пускай что-то получится. И не умирают кумиры. Пусть будут силы и желание творить, познавать — и, что немаловажно, замечательная музыка вокруг! Подведем традиционные итоги полугодия/года и услышимся в 2020-м. С наступающим! ♥

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Ad Noctum 31.12.2019 в 15:57

    Спасибо, Настя, и Тебя с праздниками, обустраиваться в этих ваших америках, больше готичных платьев богу платьев, ну и писать тут всякое креативное! :) Ave Dominus Nox! :)

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  2. Sonne 31.12.2019 в 20:44

    С новым годом всех!!! Фестивального вам настроения, господа и дамы!

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  3. Veles 31.12.2019 в 20:44

    С новым годом! Накачу за вас и за метал во всем мире

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  4. Loretta 01.01.2020 в 00:33

    С новым годом! Всем метал!
    *смайлик с винишком*

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  5. Sergey25 01.01.2020 в 01:11

    С новым годом. Всем дум метал. И бутылка темного шампанского…

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  6. zzz 01.01.2020 в 05:48

    С рождеством и новым годом поздравляет фирма модум)))))

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