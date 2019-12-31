Что ж, 2019-й подходит к финалу, в разных часовых поясах по-разному, но это не главное. Вне зависимости от меридиан, со многими мы вместе уже 10 лет — и… нет повода не продолжить все это в 2020-м!
С новым годом всех вас, отмечайте, кутите, делитесь песнями и настроением. Пишите! Ибо, как говорил один хороший человек, чем больше нас, тем меньше Их.
Пускай сбудется какая-нибудь мечта. Пускай что-то получится. И не умирают кумиры. Пусть будут силы и желание творить, познавать — и, что немаловажно, замечательная музыка вокруг! Подведем традиционные итоги полугодия/года и услышимся в 2020-м. С наступающим! ♥
Спасибо, Настя, и Тебя с праздниками, обустраиваться в этих ваших америках, больше готичных платьев богу платьев, ну и писать тут всякое креативное! :) Ave Dominus Nox! :)
С новым годом всех!!! Фестивального вам настроения, господа и дамы!
С новым годом! Накачу за вас и за метал во всем мире
С новым годом! Всем метал!
*смайлик с винишком*
С новым годом. Всем дум метал. И бутылка темного шампанского…
С рождеством и новым годом поздравляет фирма модум)))))