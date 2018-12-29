С наступающим Новым годом!

За размышлением об итогах года и лучших альбомах спешу откланяться и отбыть на новогодние каникулы до 4 января. Всех с наступающим, веселого вам праздника и нескучных последствий! 2019-й встретим новыми релизами и концертами, новостями и, надеюсь, приятными событиями! Кому захочется поделиться картинками и радостями, велком в инстаграм. И… с Новым годом!

, рубрика(и): Блог

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