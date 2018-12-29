За размышлением об итогах года и лучших альбомах спешу откланяться и отбыть на новогодние каникулы до 4 января. Всех с наступающим, веселого вам праздника и нескучных последствий! 2019-й встретим новыми релизами и концертами, новостями и, надеюсь, приятными событиями! Кому захочется поделиться картинками и радостями, велком в инстаграм. И… с Новым годом!
С наступающим Новым годом!
Anastasiya, рубрика(и): Блог
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ближайшие концерты
- AMONG GODS, KLIODNA, ARGOS, FROZEN GARDEN - Воскресенье, 06 Январь 2019
- URATSAKIDOGI - Суббота, 12 Январь 2019
- BLAZE OF PERDITION, KAOSOPHIA, ДО СКОНУ, PIAREVARACIEN, VAPOR HIEMIS, VOX MORTUIS - Суббота, 19 Январь 2019
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В этот день родились1946 - Patti Smith
1969 - Byron McMackin (PENNYWISE)
1969 - Stephen Edmondson (PARADISE LOST)
1978 - Zbigniew Robert "Inferno" Prominski (BEHEMOTH, AZARATH, WITCHMASTER)
10 релизов декабря
Svartidauði Revelations Of The Red Sword
Hate Squad Reborn From Ashes
Obscenity Summoning The Circle
Forest Of Shadows Among The Dormant Watchers
Chariot The New Horizon Dawns
Dark Moor Origins
Jason Becker Triumphant Hearts
Venom Storm The Gates
Dodsferd Diseased Remnants Of A Dying World
Metal Church Damned If You Do
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