С наступающим 2023-м!

На новогодние праздники я буду в отъезде и не смогу мониторить сайт, потому голосовалка за бест-оф второй половины 2022-го появится 3 января. А пока — с наступающим 2023-м! Вместо мерзких говорящих голов по телевизору вас поздравит Lesley Knife (с анонсом будущего мини-тура GODS TOWER, между прочим!).

Ножик записал свое обращение на беларуском, предыдущий материал был на украинском, я пишу по-русски, поэтому главный тост на будущий год обозначим так: за понимание! И пусть, действительно, основной темой для разговоров будет метал!

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