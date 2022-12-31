С наступающим 2023-м!Блог
На новогодние праздники я буду в отъезде и не смогу мониторить сайт, потому голосовалка за бест-оф второй половины 2022-го появится 3 января. А пока — с наступающим 2023-м! Вместо мерзких говорящих голов по телевизору вас поздравит Lesley Knife (с анонсом будущего мини-тура GODS TOWER, между прочим!).
Ножик записал свое обращение на беларуском, предыдущий материал был на украинском, я пишу по-русски, поэтому главный тост на будущий год обозначим так: за понимание! И пусть, действительно, основной темой для разговоров будет метал!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 86
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Комментарии
Сергеич:
Кирк Хэммет:
СиРОЖА написал(а):
Кирк Хэммет написал(а):
Скорее бы итоги года, может, хоть там будет качественный срач
по итогам года ты так и не научился играть на гитаре
…
СиРОЖА:
Кирк Хэммет написал(а):
Скорее бы итоги года, может, хоть там будет качественный срач
по итогам года ты так и не научился играть на гитаре…
Кирк Хэммет:
Скорее бы итоги года, может, хоть там будет качественный срач …
Дед Аким:
Думал каким концертом год закончить, выбор вроде большой, но сих пор нет метал группы круче по известности, заслугам, общему статусу и мировому значению, в общем вы …
sovic:
Алексей:
Ойёй. Если бы в моей молодости для ознакомления с металлом эта была бы первая группа,которую я услышал,то навряд ли я б стал металлистом.ойёй.…
Писюн с глазами:
Вместо ожидаемого срача — сдержанная дискуссия про ПМВ. Это так мило, уютно и празднично …
Денис:
Дружище Христос написал(а):
Юрий написал(а):
«Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые «украинцы»! Это отрепье, взращённое поляками из с…
Денис:
PitBull написал(а):
один из следующих альбомов посвятят зверствам российских оккупантов.
это какие же лютые зверства русские творили на своей территории в ПМ…
Денис:
Виктор написал(а):
то есть ПМВ во многом и стала настолько катастрофической именно из-за количества чудовищно бессмысленных смертей, а нагнали такое количест…
Виктор:
то есть ПМВ во многом и стала настолько катастрофической именно из-за количества чудовищно бессмысленных смертей, а нагнали такое количество с такой лёгкостью во …
Виктор:
Денис написал(а):
Вот чем повезло солдатам ПМВ что у них не было такой мощной пропагандисткой машины как сейчаc
была.
и в каком-то смысле она была даже мощ…
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