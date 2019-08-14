«С моей груди как будто сняли груз». Слушаем первую песню TOOL за 13 мучительных лет!

Однажды обещанного наконец дожидаешься, и здесь в ближайшие дни появится отчет с фестиваля Brutal Assault 2019. Ну а пока я собираюсь с силами и мыслями, давайте послушаем то, чего многие ждали по-настоящему, долго, почти не веря и опасаясь получить какую-нибудь ерунду (риск получения которой зачастую прямо пропорционален затянутости творческого процесса, спросите вот хотя б GUNS N’ ROSES). TOOL в этом месяце выпускают пятый, 80-минутный альбом Fear Inoculum, и нам показали его титульный, атмосферно-размеренный мечтательный трек.

toolbandnewalbum2019«С моей груди как будто сняли груз, — признался Maynard James Keenan, — ведь мы вчетвером проделали уйму долбаной работы просто для того, чтобы сдвинуть с места скалу. Просто чтобы хоть как-то продвинуться. Каждый этап работы превращался в заседание сраного комитета, и всегда все зарубалось». Так, если посчитать, в среднем в год мужики генерировали около 6 с небольшим минут музыки — но… что такое 13 лет, если в пересчете на TOOL речь, бывает, заходит о Вечности? Где на полках, не пылясь, возлежат Ænima и Lateralus, а также, быть может (пока не уверена) окажется Fear Inoculum.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зануда 14.08.2019 в 21:02

    Очень хорошая песня

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  2. Bonobo 15.08.2019 в 11:56

    Хороший ход — подождали пока родятся и подрастут очередные подростки и выдали им ту же самую псевдодуховную и псевдоинтеллектуальную жвачку из самоцитат.

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  3. Юрий 15.08.2019 в 14:17

    Поздно вы про них вспомнили , эта песня давным давно на яндексмузыка лежит.

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  4. BiOMeX 15.08.2019 в 18:23

    Юрий написал(а):
    Поздно вы про них вспомнили , эта песня давным давно на яндексмузыка лежит.

    Насколько давно-то?!

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  5. Артём 15.08.2019 в 19:20

    Песенка, не плохая, не более того. Но это по меркам Tool.
    Они давно перешли в то состояние, когда даже их не самые сильные песни уносят в другое измерение.
    Кроме того, при прослушивании этого трека было ощущение, что вещь вырвана из контекста.
    Так что в любом случае надо альбом целиком слушать.

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  6. Anastasiya 15.08.2019 в 20:22

    Артём написал(а):
    Кроме того, при прослушивании этого трека было ощущение, что вещь вырвана из контекста.

    Вот у меня тоже было такое чувство.

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