«С моей груди как будто сняли груз». Слушаем первую песню TOOL за 13 мучительных лет!

Однажды обещанного наконец дожидаешься, и здесь в ближайшие дни появится отчет с фестиваля Brutal Assault 2019. Ну а пока я собираюсь с силами и мыслями, давайте послушаем то, чего многие ждали по-настоящему, долго, почти не веря и опасаясь получить какую-нибудь ерунду (риск получения которой зачастую прямо пропорционален затянутости творческого процесса, спросите вот хотя б GUNS N’ ROSES). TOOL в этом месяце выпускают пятый, 80-минутный альбом Fear Inoculum, и нам показали его титульный, атмосферно-размеренный мечтательный трек.

«С моей груди как будто сняли груз, — признался Maynard James Keenan, — ведь мы вчетвером проделали уйму долбаной работы просто для того, чтобы сдвинуть с места скалу. Просто чтобы хоть как-то продвинуться. Каждый этап работы превращался в заседание сраного комитета, и всегда все зарубалось». Так, если посчитать, в среднем в год мужики генерировали около 6 с небольшим минут музыки — но… что такое 13 лет, если в пересчете на TOOL речь, бывает, заходит о Вечности? Где на полках, не пылясь, возлежат Ænima и Lateralus, а также, быть может (пока не уверена) окажется Fear Inoculum.