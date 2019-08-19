RUNEMAGICK выпускают новый альбом

Шведская группа RUNEMAGICK, которая в конце нулевых взяла такой продолжительный отпуск, что многие ее просто забыли, проснулась в 2018 с альбомом Evoked From Abysmal Sleep — и останавливаться, кажется, не намерена. В октябре выходит свежий лонгплей команды Into Desolate Realms, а сингл под названием «Necromancer Of The Red Sun» прослушать можно прямо сейчас.

, рубрика(и): Быстрые новости

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