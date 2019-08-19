RUNEMAGICK выпускают новый альбом

Шведская группа RUNEMAGICK, которая в конце нулевых взяла такой продолжительный отпуск, что многие ее просто забыли, проснулась в 2018 с альбомом Evoked From Abysmal Sleep — и останавливаться, кажется, не намерена. В октябре выходит свежий лонгплей команды Into Desolate Realms, а сингл под названием «Necromancer Of The Red Sun» прослушать можно прямо сейчас.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://runemagick.bandcamp.com/track/necromancer-of-the-red-sun-extended-single-version" >Necromancer Of The Red Sun (extended single version) by RUNEMAGICK</a>