Рубрика «ностальжи». С новым релизом вернулись TRAIL OF TEARS

Резануло по глазам, что СС «популяризировал» Джим Керри, потому не смог пройти мимо. �…

Ых:

>> как я понимаю из всего состава CC Барнс ненавидит только 2 человек — это Пола и Алекса.

Ну почему ненавидит, нет…

Ещё до истории с поехавшим Пэтом у Барнса спро�…