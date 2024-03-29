Рубрика «ностальжи». С новым релизом вернулись TRAIL OF TEARS

Рубрика «ностальжи». С новым релизом вернулись TRAIL OF TEARSНовинки и новости
Еще, в принципе, можно было бы добавить «зачем-то», однако норвежская симфо-готик-метал компания, в которой с конца 90-х осталось аж три участника (для групп с большим периодом неактивности такое случается нечасто — а неактивность TRAIL OF TEARS продолжалась лет двадцать), наверняка понимает, зачем это им, лейблу The Circle Music, а также чудом уцелевшим с давних пор фэнам жанра «красавица и чудовища». Так что спорить не будем.
Миник Winds Of Disdain появится в мае, в нем четыре песни, а лирик-видео на титульную уже можно послушать и посмотреть. На вокале в группе испанка Ailyn, которую можете помнить по работе в SIRENIA (коими, к слову, в прошлом году был выпущен совершенно днищенский альбом 1977; после пары синглов решила даже не упоминать его в списке новинок). Поет она до сих пор хорошо; запись — особенно в гитарной части — сделали стильно-молодежно-современно, и в целом звучит нынешний TOT как Oscillation плюс SIRENIA десятилетней давности. То бишь как стюардесса, которую уже, по большому счету, можно было и не откапывать.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 76
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Комментарии
Polaris:
Anastasiya:
Писюн с глазами:
Это даже неплохо. Метал-музыка давно изжила себя как нечто андерграундное и пугающее обывателей, так пусть уже доводят до абсурда …
atr:
I’m a Barbie girl, in a Barbie world. Life is plastic, it’s fantastic.…
Алексей:
«Толковая музыка, а насчет уместности повестки — смотрите и думайте сами.»
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Зануда:
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Bronco:
Во время выхода оригинальный «Ворон» смотрелся вполне аутентично и атмосферно. Мне нравился этот фильм в 90х годах. Не так давно посмотрел какой-то кусок из него… К с…
Bronco:
Polaris написал(а):
Когда-то каннибалов популяризировал комик Джим Керри.
Резануло по глазам, что СС «популяризировал» Джим Керри, потому не смог пройти мимо. �…
Merzbow:
Кстати, Крис Барн же озвучивал какой-то мультик (the olympians). Не стэндап, но тем не менее)…
Polaris:
Когда-то каннибалов популяризировал комик Джим Керри. Теперь каннибалы сами пришли в комедию.
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Ых:
>> как я понимаю из всего состава CC Барнс ненавидит только 2 человек — это Пола и Алекса.
Ну почему ненавидит, нет…
Ещё до истории с поехавшим Пэтом у Барнса спро�…
Дед Аким:
В полку Камеди прибыло, хотя Гарика Харламова или Марину Кравец ему не заменить, юмор спасает мир, не зря с Джимом Керри снимались, серьёзно к таким текстам может от�…
Merzbow:
Ых написал(а):
В туре — нет. На одном фестивале, но в разные дни — да.
как я понимаю из всего состава CC Барнс ненавидит только 2 человек-
это Пола и Алекса.…
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