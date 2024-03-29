trail of tears release winds of disdain
29.03.2024

Рубрика «ностальжи». С новым релизом вернулись TRAIL OF TEARS

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Еще, в принципе, можно было бы добавить «зачем-то», однако норвежская симфо-готик-метал компания, в которой с конца 90-х осталось аж три участника (для групп с большим периодом неактивности такое случается нечасто — а неактивность TRAIL OF TEARS продолжалась лет двадцать), наверняка понимает, зачем это им, лейблу The Circle Music, а также чудом уцелевшим с давних пор фэнам жанра «красавица и чудовища». Так что спорить не будем.

Миник Winds Of Disdain появится в мае, в нем четыре песни, а лирик-видео на титульную уже можно послушать и посмотреть. На вокале в группе испанка Ailyn, которую можете помнить по работе в SIRENIA (коими, к слову, в прошлом году был выпущен совершенно днищенский альбом 1977; после пары синглов решила даже не упоминать его в списке новинок). Поет она до сих пор хорошо; запись — особенно в гитарной части — сделали стильно-молодежно-современно, и в целом звучит нынешний TOT как Oscillation плюс SIRENIA десятилетней давности. То бишь как стюардесса, которую уже, по большому счету, можно было и не откапывать.

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