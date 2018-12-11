Российским полицейским запретили ходить на рок-концерты

Сотрудникам правоохранительных органов запретили посещать культурные мероприятия, «пропагандирующие анархизм» или выступающие против государственной власти. Об этом сообщает URA.ru.

Российским полицейским запретили посещать концерты исполнителей, а также рок- и рэп-групп, которые пропагандируют анархизм, выступают против органов государственной власти. Соответствующая директива за подписью министра внутренних дел Владимира Колокольцева уже поступила в большинство отделов МВД страны. Об этом сообщили собственные источники «URA.RU» в правоохранительных структурах в одном из регионов УрФО.

«Нам довели под роспись, что сотрудникам запрещено посещать концерты рок-, рэп-, панк-исполнителей, которые ведут пропаганду против власти, в текстах песен которых содержатся призывы к анархии. Пояснили, что за нарушение будут наказывать, вплоть до увольнения», — рассказал один из полицейских, пожелавший остаться анонимом.

Неофициально хранители правопорядка пока не понимают, как будет действовать норма. Их предупредили о запрете на посещение концертов. Однако не разъяснили, что будет, если музыка этих исполнителей есть в их плей-листах на страницах в соцсетях. Им не ясно, как будут определять, кто запрещен, а кто нет. Конкретного списка запрещенных для полицейских групп и солистов им не представили. «А если меня поставят охранять порядок на таком концерте, мне что, придется завязать глаза и беруши воткнуть?» — задается вопросом страж порядка.

В МВД России агентством направлен официальный запрос с просьбой разъяснить эти запреты. Ответ пока не поступил.

Не исключено, что запреты связаны с концертами российских рэп-исполнителей, которые в ноябре начали массово отменять в российских городах.