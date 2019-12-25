Рок-цитата. THE WHO, Pete Townshend: «Мы в некотором роде изобрели хэви-метал»

Старички THE WHO в этом году внезапно напомнили о себе, выпустив первый за 13 лет альбом Who (двенадцатый в официальной дискографии). Ну и чтобы как-то подзадорить общественность, Pete Townshend принялся за то, что у него всегда получалось неплохо (помимо написания песен): бросаться громкими заявлениями. Вот, в 2019-м выяснилось, что THE WHO изобрели хэви-метал, а LED ZEPPELIN у них все слизали.

«Новый альбом, конечно, отличается от THE WHO ранних металлических лет, — отметил музыкант, — ведь мы в некотором роде изобрели хэви-метал на первом живом альбоме группы Live At Leeds 1970 года. Нас копировали потом многие группы, особенно LED ZEPPELIN — знаете, тяжелый звук баса, барабанов, тяжелая соло-гитара… и некоторые из этих музыкантов, такие, как, скажем, Jimi Hendrix сыграли все это лучше, чем мы. CREAM, с Eric Clapton, Jack Bruce и Ginger Baker, появились в 67-ом, в том же году как Jimi Hendrix, и, можно сказать, украли нашу корону.

Что же касается THE WHO, то группа никогда не давала мне четкого направления. Никогда не говорили: «Нужно сделать забавную тему». Но если я писал забавные темы, они их блестяще играли. Никогда не звучало, мол, «хотим понравиться девушкам». Но если я сочинял любовную песню, он исполняли шикарно. И они никогда не говорили, мол, «мы хотим быть хэви-метал бандой». Но если я давал им тяжеляк, то, опять же, играли его превосходно. Они могут все — но никогда не ставят мне условий. Откуда же я тогда их беру? Условия диктует аудитория».

Вот как звучит THE WHO новый.

THE WHO 70-х.