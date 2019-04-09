Рок-цитата. David Ellefson, MEGADETH: «Ненавижу звук винила, это полное дерьмо»

Несмотря на то, что винил считается продуктом моднейшим и элитным, а «теплый ламповый» звук с характерными потрескиваниями — едва ли не самым успокаивающим со времен изобретения кошачьего мурчания, есть и те, кто терпеть не может весь этот олдскул. Вот например, David Ellefson, который в 2015-м запустил свой лейбл EMP Label Group и продвигает артистов современными средствами.
«Индустрия прекрасно функционирует в цифровом формате, — поделился он ощущениями, — тем более, что все фанаты слушают и покупают музыку в цифре. Я тоже все покупаю на iTunes, мне нравится слушать музыку на смартфоне. Она всегда со мной, когда я лечу куда-то, путешествую — это удобно. Но иногда покупаю и винил — просто потому, что он круто выглядит. Но не включаю его, потому как звук винила я ненавижу. Это полное дерьмо. Никогда не находил в нем ни капли приятного, так что, на самом деле, даже обрадовался, когда цифра все захватила. Тем не менее, понимаю артистов, которые по-прежнему включают в свой список мерча винилы и диски. Как минимум, это подходящее место для автографа, так что фанат при желании унесет с собой памятный артефакт».
Да, все правильно! Побольше мпега с битрейтом 128 кбит/сек. Это — наше будущее!
Каждому свое как говорится. Я очень большой любитель формата винил но согласен с тем что некоторые альбомы на пластах звучат отвратительно…
Все правильно сказал. Говно ваш винил! Большая красивая открытка, включать не надо.
это подходящее место для автографа
Еще бы оно не стоило таких упоротых денег, тогда можно было бы говорить.
Dr. Chaos написал(а):
Все правильно сказал. Говно ваш винил! Большая красивая открытка, включать не надо.
Опыт или слова на ветер?
Dreadfull Ygg написал(а):
Dr. Chaos написал(а):
Все правильно сказал. Говно ваш винил! Большая красивая открытка, включать не надо.
Опыт или слова на ветер?
Опыт. Не люблю с детства. Одни недостатки, достоинств, кроме большой обложки, нет. Человечество прошло этот этап. Цифра уверенно победила и продолжает совершенствоваться. Сейчас виниловая тема — это чисто хайп типа раньше было лучше, конфеты вкуснее, девушки красивее, трава зеленее. Молодежь ведется на хайп, олдыри ностальгируют.
Так а кто эксперимент проводил и сравнивал? Брал винилы и цд хорошего качества, проигрывал на сравнимой аппаратуре? Мне тоже когда-то казалось, что винил на огромных колонках Радиотехника звучит лучше, чем пиратский диск с тем же альбомом на дешевых наушниках, с чего бы это. Сейчас у меня старая советская вертушка используется в качестве усилителя к цд-проигрывателю, колонки — ее родные, есть эквалайзер из целых двух ползунков))
Проиграть на этом диск — будет вам теплый ламповый звук, колонки даже потрескивают
Dreadfull Ygg написал(а):
Каждому свое как говорится. Я очень большой любитель формата винил но согласен с тем что некоторые альбомы на пластах звучат отвратительно…
Некоторые альбомы отвратительно звучат на всем: на компакт-дисках, в хай-рез форматах, мп3 и прочих винилах. И их довольно много. Дело не в носителе, а в записи. Рукожопие и ушные пробки.