Рок-цитата. David Ellefson, MEGADETH: «Ненавижу звук винила, это полное дерьмо»

Несмотря на то, что винил считается продуктом моднейшим и элитным, а «теплый ламповый» звук с характерными потрескиваниями — едва ли не самым успокаивающим со времен изобретения кошачьего мурчания, есть и те, кто терпеть не может весь этот олдскул. Вот например, David Ellefson, который в 2015-м запустил свой лейбл EMP Label Group и продвигает артистов современными средствами.

«Индустрия прекрасно функционирует в цифровом формате, — поделился он ощущениями, — тем более, что все фанаты слушают и покупают музыку в цифре. Я тоже все покупаю на iTunes, мне нравится слушать музыку на смартфоне. Она всегда со мной, когда я лечу куда-то, путешествую — это удобно. Но иногда покупаю и винил — просто потому, что он круто выглядит. Но не включаю его, потому как звук винила я ненавижу. Это полное дерьмо. Никогда не находил в нем ни капли приятного, так что, на самом деле, даже обрадовался, когда цифра все захватила. Тем не менее, понимаю артистов, которые по-прежнему включают в свой список мерча винилы и диски. Как минимум, это подходящее место для автографа, так что фанат при желании унесет с собой памятный артефакт».

Есть ли у вас винилы? Нет, но планирую

Нет, и не планирую

Да, и будут еще

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