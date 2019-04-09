Рок-цитата. David Ellefson, MEGADETH: «Ненавижу звук винила, это полное дерьмо»

Несмотря на то, что винил считается продуктом моднейшим и элитным, а «теплый ламповый» звук с характерными потрескиваниями — едва ли не самым успокаивающим со времен изобретения кошачьего мурчания, есть и те, кто терпеть не может весь этот олдскул. Вот например, David Ellefson, который в 2015-м запустил свой лейбл EMP Label Group и продвигает артистов современными средствами.

david ellefson«Индустрия прекрасно функционирует в цифровом формате, — поделился он ощущениями, — тем более, что все фанаты слушают и покупают музыку в цифре. Я тоже все покупаю на iTunes, мне нравится слушать музыку на смартфоне. Она всегда со мной, когда я лечу куда-то, путешествую — это удобно. Но иногда покупаю и винил — просто потому, что он круто выглядит. Но не включаю его, потому как звук винила я ненавижу. Это полное дерьмо. Никогда не находил в нем ни капли приятного, так что, на самом деле, даже обрадовался, когда цифра все захватила. Тем не менее, понимаю артистов, которые по-прежнему включают в свой список мерча винилы и диски. Как минимум, это подходящее место для автографа, так что фанат при желании унесет с собой памятный артефакт».

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Комментарии

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  1. DimaCar 10.04.2019 в 00:47

    Да, все правильно! Побольше мпега с битрейтом 128 кбит/сек. Это — наше будущее!

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  2. Dreadfull Ygg 10.04.2019 в 09:43

    Каждому свое как говорится. Я очень большой любитель формата винил но согласен с тем что некоторые альбомы на пластах звучат отвратительно…

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  3. Dr. Chaos 10.04.2019 в 11:15

    Все правильно сказал. Говно ваш винил! Большая красивая открытка, включать не надо.

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  4. WR 10.04.2019 в 11:37

    это подходящее место для автографа
    Еще бы оно не стоило таких упоротых денег, тогда можно было бы говорить.

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  5. Dreadfull Ygg 10.04.2019 в 14:18

    Dr. Chaos написал(а):
    Все правильно сказал. Говно ваш винил! Большая красивая открытка, включать не надо.
    Опыт или слова на ветер?

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  6. Dr. Chaos 10.04.2019 в 14:43

    Dreadfull Ygg написал(а):
    Dr. Chaos написал(а):
    Все правильно сказал. Говно ваш винил! Большая красивая открытка, включать не надо.
    Опыт или слова на ветер?


    Опыт. Не люблю с детства. Одни недостатки, достоинств, кроме большой обложки, нет. Человечество прошло этот этап. Цифра уверенно победила и продолжает совершенствоваться. Сейчас виниловая тема — это чисто хайп типа раньше было лучше, конфеты вкуснее, девушки красивее, трава зеленее. Молодежь ведется на хайп, олдыри ностальгируют.

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  7. Loretta 10.04.2019 в 14:48

    Так а кто эксперимент проводил и сравнивал? Брал винилы и цд хорошего качества, проигрывал на сравнимой аппаратуре? Мне тоже когда-то казалось, что винил на огромных колонках Радиотехника звучит лучше, чем пиратский диск с тем же альбомом на дешевых наушниках, с чего бы это. Сейчас у меня старая советская вертушка используется в качестве усилителя к цд-проигрывателю, колонки — ее родные, есть эквалайзер из целых двух ползунков))
    Проиграть на этом диск — будет вам теплый ламповый звук, колонки даже потрескивают

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  8. Dr. Chaos 10.04.2019 в 15:24

    Dreadfull Ygg написал(а):
    Каждому свое как говорится. Я очень большой любитель формата винил но согласен с тем что некоторые альбомы на пластах звучат отвратительно…


    Некоторые альбомы отвратительно звучат на всем: на компакт-дисках, в хай-рез форматах, мп3 и прочих винилах. И их довольно много. Дело не в носителе, а в записи. Рукожопие и ушные пробки.

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