Родом из детства. Минималистичные липкие кошмары Дона Кенна

Кто знает, на что способна обычная ручка? Какие твари гнездятся на желтых листочках маленьких клейких бумаг для заметок? Какие кошмары, расплываясь прожилками, проступают по контуру полуночных фантазий? Спросите о них датского режиссера детских телепередач Дона Кенна (настоящее имя — John Kenn Mortensen). О чернильных кошмарах он знает все. И хотя метал-сцена пока не добралась до его артворков, есть мнение, что рано или поздно какие-нибудь психи заберут свои в буклеты пяток-другой миловидных монстрейшеств. Ибо внутренний испуганный ребенок по-прежнему обитает в каждом из нас.

«Monsterdrawings» — называет серии своих рисунков сам Джон. Ему 38, он профессиональный художник-мультипликатор и работает на датском телевидении сценаристом-режиссером детских телешоу. Однако есть и темная сторона: отвлекаясь от безобидных героев примитивных ситкомов, Джон-Дон берет ручку, упаковку клейких листков для заметок — и выпускает на выгул гораздо более зубастых и мрачных персонажей; маленький страшный зачарованный мир, порожденный его ночными видениями, а также увлечением хоррор-литературой.

«Мне кажется, я просто обязан выплеснуть эти истории, — признается он в интервью, — иначе умру. Я должен все рассказать — причем делая это очень быстро, пока не напугал себя до смерти. Ну или не устал от них до смерти. Так что записочный мини-формат — это самое мое.

Они всегда под рукой. Листочки легко оторвать и выкинуть, ежели что-то не получается. Пока я сижу и сочиняю сюжет для очередного телесериала (а то и двух сразу), успеваю нарисовать пару картинок. Это своего рода средство от стресса. А еще рисовать помогает мне музыка: намного лучше выходит, если я слушаю Roy Orbison, Phillip Glass или black metal».

На настоящий момент выпущена целая книга иллюстраций Мортенсена — «Sticky Monsters», а также коллекция открыток. Кроме того, он выступил художником-оформителем нескольких книг, в том числе романа о вампирах. И, мне кажется, это только начало. Ибо выходит действительно здорово!