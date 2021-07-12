Ringo Starr
12.07.2021

Ringo Starr больше не ассоциируется с кольцами на пенис

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Ringo Starr, которому пару дней назад исполнился 81 год, сделал себе подарок. Музыкант уладил судебные распри с производителями игрушек и приспособлений для взрослых утех. В частности, музыканта смущали ассоциации с кольцами на пенис, красиво называвшимися «RingO», — и его адвокаты заполнили иск с настойчивой просьбой видоизменить нейминг, ибо его схожесть с именем певца могла «нанести вред его имиджу и бренду».

И в то время как какой-нибудь Линдеманн пустил бы дело себе на пользу и прибыль, даже отдаленный намек на аналогию, по мнению Старра, способен нанести вред его деловой и личной репутации. «Покупатель подобной продукции может решить, что это новый бизнес музыканта, а подобные ассоциации весьма нежелательны».

Честно говоря, с трудом себе представляю, чтобы мужчины и женщины, блуждая по секс-шопам, фантазировали о старике Старре, — но нет так нет. До больших разбирательств дело не дошло: с производителями хозтоваров удалось договориться. Теперь они называют свою продукцию через пробел: «Ring O», и старина совершенно доволен. Чего и вам всем желаю в этот непростой понедельник.

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2 комментария

  • GastriT написал(а):

    Ну и хвала небесам.Теперь можно наладить линию по производству гирь на яйца.

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  • GastriT написал(а):

    Что ни история-то непременно генитально-мочеполовая.Вот ведь проблемы у людей,мама дорогая!Да подумаешь что кольца назвали не так как нуна ( а как их ещё блять назвать, когда ‘ring’ оно и в Африке ‘ring’?).Фамилий неправильный а не кольца…А Линдеманн даа..момент прокрутил бы с точностью до наоборот,себе во благо.Он вроде Папы Карло,только Хуев Папа.

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