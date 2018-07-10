Ричард Патрик из FILTER написал обращение Рексу Брауну и Филу Ансельмо: «Ради бога, верните нам PANTERA!»

Каждый, как известно, скорбит по-своему. Некоторые, к примеру, лишаются рассудка. Некоторые — совести. Что именно произошло с фронтменом FILTER Ричардом Патриком, сказать доподлинно трудно. Но зажег фэйсбук он давеча весьма неприятным способом.

«Заявление!!! По какой-то причине… Я просто чувствую, что обязан это сказать!! Phil Anselmo!! Величайший вокалист в метале. Прекраснейший человек. Обожаю этого парня!! Надеюсь, он знает, как мы все его любим. Его очерняли и поносили! Его не понимали. И поэтому я непременно должен сказать это вот все!!!

Я пришел в метал из панка и индастриела. И не особо разбирался в тяжеляке… Но… Услышал, увидел Фила — и был потрясен до глубины души. Каков он был — бритый панк, возглавляющий PANTERA!.. Я понял тогда: это — мое. Панкушный, подлючий, обладающий офигенным голосом, мощнейший мазафакер, который говорил со мной в микрофон. Trent Reznor однажды поставил мне A Vulgar Display Of Power, и я охренел. Осознал: прежним уже никогда не стану!!

ТАК ВОТ… (Да, знаю, не мое это все собачье дело, и никто меня не просил в него лезть) ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ПРОТИВ МУЗЫКИ БУДЕТ НЕ СОБРАТЬ PANTERA СНОВА, ПОЗВАВ ЛУЧШИХ КОРЕШЕЙ VIENIE PAUL И DIME BAG!!! Думаю, таких, как Zack Wylde и Ray Luizer. И ЗНАЙТЕ, РАДИ ЛЮБВИ К ИСКУССТВУ: Я ВСЕГДА ЛЮБИЛ ВИННИ И ДАРРЕЛЛА!

НАВЕРНОЕ, НЕПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ ЭТО ВСЕ СРАЗУ ПОСЛЕ СМЕРТИ ВИННИ. ПОНИМАЮ, КАЮСЬ, Я ВЫГЛЯЖУ БЕССЕРДЕЧНЫМ. ОДНАКО, РАДИ БОГА, ВЕРНИТЕ НАМ ГРУППУ PANTERA, ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ ВИННИ И ДАРРЕЛЛА С ПОМОЩЬЮ СОВЕРШЕННЫХ, АБСОЛЮТНЫХ, ПОТРЯСАЮЩИХ ЖИВЫХ ЛЕГЕНД: ФИЛА И РЕКСА!!! ЗАГЛЯНИТЕ В ГЛУБИНУ СВОИХ ДУШ! ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО Я ПРАВ!! Рок-гении 90-х умирают так ошеломительно быстро… Так что, всей срани ради, признайте: вы хотите того же, что и я!! #PANTERA»