Репортаж: крупнейший американский рок-фестиваль Louder Than Life c четырьмя часами METALLICA!

Штат Кентукки известен как родина KFC и музыки блюграсс; это преимущественного аграрный (и, как ни странно для южных штатов, белый) край, богатый бурбоном и виски. В нем есть кусочек гор Аппалачей, много рек и озер, а также расположена самая длинная пещера в мире — Мамонтова пещера. Луисвилл — крупнейший город штата, в котором помимо чудной исторической викторианской застройки есть музей Мухаммеда Али (ибо родина боксера) и не первую сотню лет проводятся конные скачки — «Кентуккское Дерби», плотно заполняющее город туристами. Но и не только. Начиная с 2014 года американская корпорация DWP, специализирующаяся на рок-фестивалях, избрала Луисвилл одной из точек свой обширной деятельности и поселила на радость всем (наверное) ежегодный фестиваль Louder Than Life, который позиционируется как «the largest rock event in USA». С 2021 года назло всем ковидам — естественно, похерившим в 2020-м абсолютно все мероприятия DWP, — он разросся аж до четырех дней, в том числе включив эксклюзивный эксклюзив: два двухчасовых сета METALLICA.

Ограничения на вход минимальные все-таки были: допускали на площадку выставочного центра Highland Festival Grounds только посетителей со справкой о полной вакцинации или свежим отрицательным ковид-тестом. После не слишком внимательной проверки этих документов каждый получал на руку красную ленточку и мог дальше делать все, что угодно: толкаться в слэме, бухать и обниматься с незнакомцами, курить предложенные соседями по концертной толкучке косяки (хотя в Кентукки нет лигалайза, по ощущению, дубасили там активнее, чем пили), ну и в общем, жить и отдыхать так, как раньше, в беззаботные безмасочные фестивальные годы. В том числе счастливо умирая от передоза.

Ввиду обширности площадки трудно сказать, сколько было народа: по ощущению, в пятницу и воскресенье, когда играла METALLICA и публика заполняла все обозримое до горизонта пространство, собиралось тысяч по пятьдесят. Радостных, буйных, спокойных, молодых, старых, толстых, красивых, полуголых, довольных металистов изо всех окрестных местностей и подальше. Дорвавшихся наконец до настоящего рока!

С погодою повезло: поздним сентябрем в теплом Кентукки здравствовало безоблачное лето, припекая тушки металхедов днем и минимально остужая к ночи. При всем при этом, несмотря на сухость и жару, возле основных сцен под вечер магическим образом образовывалось грязное месиво: вытоптанная с корнем травка, разлитое пиво, разбросанный пластик, извазюканные почти по-вакеновски пассажиры и незабываемый запах расположенных неподалеку сортиров, перебиваемый разве что плотными парами марихуаны. Помните, как SLIPKNOT в честь Knotfest выпустили парфюм с ароматом верблюжьего дерьма? Так вот теперь я их поняла.

К организации феста претензий ноль: все продуманно, схемы передвижений просчитаны (конечно, по вечерам выбираться с парковки на машине — тот еще квест, но таки что вы хотели с такой толпой), достаточно бухла и еды — точнее, довольно дорогого бухла и еды.

В силу специализации региона основной алкогольный ассортимент Louder Than Life составляли виски, бурбон и коктейли на их основе (13-15 долларов за баночку 0.3), а также пиво по 12-13 баксов за бокал. Еда — от 20 за тарелку, будь то булочки с мясом барбекю, буррито, бургер или азиатские макароны. И — да, непременная манера всегда и везде давать чаевые, то есть еще плюс три-пять баксов за любую покупку. Вода — четыре доллара за небольшую бутылку (можно было принести одну 0.5 свою, обязательно запечатанную).

Вообще, как везде на крупных мероприятиях в США, с собой можно было брать ограниченное количество вещей: прозрачный небольшой рюкзак или сумочку, сумку-пояс, никаких цепей/шипов/колющих предметов, фотокамер (так что фотографии в статье, увы, только со смартфона), зонтов, селфи-палок. При этом позволялось взять небольшое покрывало или надувной матрасик, чтобы, расслабившись под палящими лучами, загорать под какой-нибудь металкор. Что все активно и делали. В том числе топлесс.

Сцен было три: две основные рядом, с большими боковыми экранами; и одна поменьше, на отдалении. Звук, впрочем, в одинаковой мере был шикарен на всех; свет — грандиозен на основных, так что выступающие в темноте коллективы не только играли, но и творили потрясающие визуальные шоу (в том числе с фейерверками, огнем и т.д.). Группы играли строго по расписанию, а между сценами трудилась девушка-сурдопереводчица, показывавшая глухим, как играет и о чем орет условная GOJIRA. Выглядело, конечно, забавно.

Некоторое влияние коварное ковидло оказало на состав фестиваля: отказались от текущих турне NINE INCH NAILS, значившиеся хэдлайнерами третьего дня, — и на замену встали DISTURBED; потом буквально за пару дней до старта заболел вокалист MUDVAYNE, которые вернулись с первыми за 12 лет концертами, — и, увы, были заменены богомерзким BREAKING BENJAMIN. И, из хороших новостей, не приехал Snoop Dogg, и не важно, кто его заменил. Главное, не пришлось слушать!

Так, из нетематических групп выступали лишь CYPRESS HILL (нормально, но мне не нравится) и — самый стремный и неуместный артист фестиваля — MACHINE GUN KELLY, играющий убогую тинейджерскую версию GREEN DAY и умудрившийся накануне посраться с Кори Тейлором. В общем, народ всю дорогу показывал ему факи, свистел и выражал иную бурную радость. Зачем это чучело было ставить на большой вечерний сет довольно тяжелого в целом рок-феста, даже не представляю.

Вообще, к табелю о рангах у организаторов подход оказался довольно-таки любопытным. Обратите внимание, каким шрифтом написан JUDAS PRIEST, например. И найдите на майке ANTHRAX. (К слову, полный состав феста можно увидеть тут.)

В отличие от Brutal Assault, на который дивно ездилось до 2019 года включительно и который всегда плотно насыщен отборным метал-контентом, лично мне на Louder Than Life интересно было далеко не все: до сих пор любимый в Америке металкор и модерн-метал (SEETHER, FALLING IN REVERSE, KILLSWITCH ENGAGE, SKILLET, ASKING ALEXANDRIA, SEVENDUST, STARSET, MEMPHIS MAY FIRE, ATREYU, ICE NINE KILLS и т.д. и т.п.) оказался в большинстве своем глубоко безразличен. Так что внимательно, признаться, не слушала.

Из ноунеймов фестиваля особенных открытий тоже не вышло. Хотя выглядели некоторые вполне озорно. На сцене — некая Dana Dentata.

К слову, предупреждая упреки, мол, почему такое засилье американских артистов (ведь и на европейцев публика хочет посмотреть!), должна сказать, что въезд иностранцам в США до сих пор сильно ограничен, визы получаются с огромным скрипом и сложностями, так что делать их для одного шоу накладно и трудно. Psycho Las Vegas в этом году рискнул с анонсами — и не смог, потому на всех остальных фестах, по сути, выступали только те импортные коллективы, которые колесят по Штатам с большими гастролями: THE HU, VOLBEAT, AVATAR, GOJIRA, SABATON. К счастью, все у них пока хорошо — без отмен.

И, к слову, все «гостевые» сеты выдались замечательными. Очень популярные в США шаманы THE HU, катающие здесь уже не первый тур, экзотичные, фолково-металлические, гулкие, необычные, колоритные, играли напористо и с воинственным озверением на лицах.

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

Про VOLBEAT я уже вчера немного сказала — хороши, динамичны, куча цепляющих и с первого прослушивания западающих в сознание песен.

Шведский коллектив с двадцатилетней историей AVATAR, выпустивший восемь альбомов, но лишь относительно недавно начавший привлекать международное внимание, оказался немного клоунским по подаче, но занятным музыкально, с интересным, запоминающимся миксом хэви и прогрессивного мелодэза, какими-то индустриальными фишками и мэнсоновщиной в визуале. Очень недурно!

SABATON — и в Америке SABATON, со всеми своими танками, равномерно взлетающими русыми гривами, Броденом в «броне», боевитым воодушевленным хэви-металом и битвами, о которых в Кентукки, возможно, даже не слышали. Но с удовольствием подпевали! Немного удивило, что при всей популярности группы играли «батоны» на малой сцене.

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

GOJIRA же, становящиеся с каждым альбомом все мощнее, статуснее и круче, размололи танцпол основной в буквальнейший хлам: слэм, бесконечный поток дайверов, руки, ноги, зубы, животы, волосы — все смешалось в единый орущий беснующийся комок. Все вокруг примялось и загудело, вливаясь в мудреные риффы и ломаясь следом за ними. Атмосфера, конечно же, впечатляющая — однако, беспрестанно уворачиваясь от падающих тел, музыку слушать было довольно проблематично. Хорошо, у нас еще будет сольник в конце октября (в сидячем зале, что характерно!): там и послушаю.

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

Дайверы и любители покататься на руках — это, кстати, вообще большая тема на фесте, и если ты вдруг задумал протиснуться к сцене ближе, чем метров за двадцать, будь готов ежеминутно принимать чьи-то туши — причем учитывая, что речь о фигурах жителей США, далеко не факт, что легкие и худые. Слэмиться и «плавать» по головам народ умудрялся даже под медляки, например, проникновенный кавер «Sound Of Silence» от DISTURBED (невероятно, кстати, крутая группа вживую, профи высшей пробы, и Дрейман, будучи не самым приятным типом внешне и по поведению, замечательный вокалист).

Заводные же коллективы вроде BUTCHER BABIES — грувовые яркие девочки-энерджайзеры, — не только не ожидали «звуков тишины», но, напротив, подначивали аудиторию меситься и прыгать по головам — так, первые ряды на их сете превратились в «многоэтажки». Идеальная, кстати, фестивальная группа: броские дамочки, наэлектризованная мощная драйвовая музыка, рок и угар! Выступали «малышки» на малой сцене, а на большой в то же время играли ATREYU — так вот забавно было наблюдать массовый исход народа: процентов 80 просто встали и ушли смотреть на девчонок. Организаторы должны сделать вывод!

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

Кто еще запомнился? STAIND, не только отыгравшие большой сет душевных песен, но и устроившие минутку политинформации. Любитель поскандалить, фронтмен Aaron Lewis, на выступление надел кепку с надписью «Impeach Biden», а к финалу заставил публику послать президента, например, нахер. «Every time I open my mouth, I get into fucking trouble», — сказал он и поспешил спровоцировать очередной сетевой скандал.

KORN, хэдлайнерский сет первого дня, исполнили кучу хитов, устраивали показательные соло, фантастическое световое шоу — и смотрелись здорово, несмотря на то, что Дэвис, недавно перенесший ковид и вообще не очень здоровый человек (последствия короны наложилась на астму), частенько присаживался на специальный «трон» и, было видно на большом экране, временами откровенно превозмогал. Но не сдавался! Уважение таким пацанам музыкантам.

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

Понравился убойный сет BEARTOOTH (жаль, пошла на другую сцену и большой кусок пропустила), удивил JANE’S ADDICTION (это было… странно), ну и, совершенно предсказуемо, порвал на тряпки фанатскую душу стареющий, но до сих пор бодрящийся JUDAS PRIEST!

Седобородый Роб в клепаной коже, отметивший в этом году 70 лет, но по-прежнему берущий завидные ноты (на финальном «Painkiller» он еще и гроул включил!), «One Shot At Glory», «You’ve Got Another Thing Comin'», «Hell Patrol» и даже внезапно «Turbo Lover»! В общем, не выдержав всего этого великолепия, я все-таки ломанулась ближе к сцене, в гущу расколбаса: кто-то толкался, кто-то падал сверху, кто-то оттаптывал ноги, потом в лицо больненько прилетела брошенная из первых рядов светящаяся пластиковая палочка — однако ничто, ничто не могло омрачить час тотального счастья!

На кавер «The Green Manalishi (With the Two Prong Crown)» вышел подыграть Кирк Хэмметт, а «Hell Bent for Leather» был исполнен на неизменном сверкающем мотоцикле!

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

К сожалению, на следующий день после выступления поплохело гитаристу Ричи Фолкнеру (что характерно, самому молодому из группы) — пришлось сделать срочную операцию на сердце и гастрольный тур прервался. Будем надеяться, все у него будет хорошо. И остальных тоже! Даешь хэви-метал и «Freewheel Burning» еще лет этак двадцать!

Ну и главное, основное, то, ради чего прежде всего приехала на фест большая часть публики; ради чего мы сами не поленились одолеть 760 километров. Метал-группа номер один, не заболевшая, не запившая, пребывающая в восхитительной концертной форме METALLICA, мощно и хириргически четко отыгравашая два двухчасовых сета, — и, кажется, не желавшая уходить, возвращавшаяся на бисы под салюты и фейерверки.

Я видела их вживую впервые в жизни — и не была разочарована ни на миг.

Сетлист за два дня охватил половину истории. Так, в пятничный вечер прозвучали «Whiplash», «Ride The Lightning», «Harvester Of Sorrow», «The Memory Remains», «One», «No Leaf Clover» (она сногсшибательно-торжественна даже без оркестра!), «For Whom Еhe Bell Tolls», «Whiskey In The Jar», «Fade To Black», «Master Of Puppets», «Battery», «Fuel», «Seek & Destroy» (плюс парочка из последнего, но кому это интересно).

Воскресенье же посвятили прежде всего юбилею — отыграв Черный альбом целиком. Снабдив заодно «Welcome Home (Sanitarium)», «The Four Horsemen», «Blackened» и «Creeping Death»; парализуя, обездвиживая, доводя народ до слез пронзительным «Nothing Else Matters» под мерцающими сентябрьскими звездами.

Хотя дело даже не в сетлисте. Что чувствовалось — а это всегда очень чувствуется! — музыкантам по-прежнему в кайф играть это все, безо всякого пафоса, поз, наносного, и такое пробирает посильнее какого-нибудь «анфогивена».

В общем… Мероприятие удалось сполна — и, честно, дико здорово было опять окунуться во весь этот движ, особое, непередаваемое словами фестивальное настроение, с налетом безумия и релаксом, с позитивом и дичью, в которое, будто стейдждайвер, очертя голову, погружаешься и ныряешь среди работы, будней и пандемии. Островок блаженства посреди Кентукки. Спасибо всем, кто устроил.

Количество просмотров: 355

4 комментария