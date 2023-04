Репортаж: ELUVEITIE и OMNIUM GATHERUM в Шарлотт, или Что делать, когда вокалист не приехал

Выходные выдались концертно насыщенными. В каждом городе и штате поблизости происходят какие-то события, катается масса любопытных туров (так, например, на прошлый уикенд довелось слетать во флоридский Орландо, чтобы посмотреть на брутальную упряжку DECREPIT BIRTH / KRISIUN / VADER), и вот только Иллинойсу дичайше не повезло. В начале пятничного шоу CRYPTA, SKELETAL REMAINS, REVOCATION и MORBID ANGEL по клубу прошлось торнадо, сорвало кусок крыши, обрушив всю часть помещения в районе сцены. К сожалению, один человек погиб, около тридцати попали в больницу. Совершенно непредсказуемая трагедия.

В наших краях погода в пятницу вела себя прилично, ограничившись сильным ветром, так что мероприятия прошли без эксцессов. Не считая того, что в текущем американском турне хэдлайнерствующие ELUVEITIE выступают без лидера и вокалиста Chrigel Glanzmann.

Буквально за несколько дней до начала гастролей Chrigel написал, что у него в семье случился серьезный форс-мажор, и он не может сейчас вылететь в Америку. Однако тур таки решили не отменять (это сложно и зверски дорого), придумав ряд нестандартных решений. Например… почему б не озадачить вокалистов «соседних» команд?

Разогревом у европейцев выступает коллектив SEVEN SPIRES из Бостона, валящий довольно любопытный симфо-метал — причем с упором на слово «метал», вовсе не какие-нибудь размашистые сопли с зефирными клавишными, — с 28-летней Adrienne Cowan за микрофоном. В родной группе Адриенна с легкостью миксует чистый вокал с разнообразными экстремальными (плюс она дипломированный композитор, выпустившаяся из моднейшего Berklee College of Music, и помимо того, что поет сама и обучает петь других, с научным пониманием дела сочиняет многослойные аранжировки SEVEN SPIRES).

Их шоу, открывавшее вечер, я, увы, пропустила, зато увидела Адриенну на брутальной «мужской» роли в ELUVEITIE.

Очевидно, что прям все партии Гланцманна она выучить не смогла, потому кое-какие решили опустить, а кое-какие исполнил вокалист OMNIUM GATHERUM Jukka Pelkonen. В те моменты ELUVEITIE начинал звучать подозрительно схоже с OG.

Сами OMNIUM GATHERUM жгли. У меня не особо вырисовывается понимание, как можно в течение месяца выступать практически каждый день, проводя остальное время суток в переездах, и выскакивать на сцену с таким видом, будто сегодня Самый Лучший Вечер жизни, день рождения, Новый Год, распродажа в любимом магазине и вообще если не отпрыгать час, лучезарно светясь и фонтанируя энергией, то никогда больше на сцену не позовут. И не нальют ни в одних гостях.

Как бы там ни было, OG светились и фонтанировали. Отличаясь от групп типа INSOMNIUM (ну или там, скажем, раннего AMORPHIS), искусно вплетающих призрачную финскую меланхолию в переливы гитарных партий, от которых, как кто-то очень точно подметил, неумолимо тянет одновременно махать башкой и рыдать, OMNIUM GATHERUM выступают в мелодик-отряде много более позитивном.

Этакий «хэппи мелодэз» — что не всегда читается в записи, но безукоризненно бодрит на концерте, когда радостный Jukka на фоне выпиливающих свои многогранные партии гитаристов пружинисто скачет (в том числе в зал, начиная орать песни аккурат в ухо стоящих в первых рядах), размахивает руками и, не забыв рассказать публике, какая она удивительно великолепная сегодня (кстати, народа, собралось очень много, немного даже неожиданно), счастливо улыбается во все свои финские зубы.

В начале марта у банды вышел новый сингл «Slasher», предваряющий одноименный EP, — не забудьте послушать и посмотреть, кто этого еще не сделал. OMNIUM GATHERUM довольно давно нащупали свой фирменный звук, и пускай нечасто выдают хитовые хиты, группа это добротная и слушается неизменно приятно.

Помимо новинки, мужики вкратце проехались по всей своей большой дискографии, завершив шоу песней «The Unknowing», которую играют, наверное, на каждом концерте последние десять лет.

Публика, однако, принимала OG с умеренным восторгом — очевидно было, ждали ELUVEITIE, и как только вышла вся эта красочная толпа со своими скрипочками, лирами и волынками, народ начал радостно подвывать.

За семь лет, в течение которых я не была на концертах ELUVEITIE (последний — в Минске в 2016-м, еще в старом составе с Анной), в группе стало заметно больше девушек; так, с учетом Адриенны на брутал-вокале шоу выглядело максимально феминистически, ярко и красочно. Мне кажется, на сцене было больше стройных дамочек, чем во всем клубе!

Основное шоу делала рыжеволосая Fabienne Erni — загадка, как в столь хрупком теле обитает голосина подобной мощи и колорита! Плюс харизма, какая-то ненаигранность, с которой она и остальные участники группы разворачивали мудреное мультиинструментальное фолк-металлическое полотно — искренне забавляясь, переглядываясь, словно пребывая не в длинном туре с одинаковой программой тридцать концертов кряду, а на каком-то квартирнике-капустнике: для себя, для друзей, для души. Было очень мило — и как-то радостно, что ли. А еще не оставляла мысль, что со сменой состава ELUVEITIE не потеряли в способности устраивать феерические по-домашнему душевные представления. (Никаких, впрочем, упреков в сторону экс-участников: видела вживую CELLAR DARLING на разогреве у KATATONIA — и это очень красиво.)

Концерт ELUVEITIE — тот случай, когда хочется одновременно танцевать, слушать, снимать видосики (на сцене постоянно что-то происходит, распевные а-капелла вещи легко сменяются метал-боевичками; словно черти из табакерки, выбегают разные вокалисты — как говорилось в заголовке одного популярного фильма, все везде и сразу) и делать фотки. Потому что они такие эффектные!

Fabienne, начав вечер в длинном белом балахонистом платье, к середине шоу разделась.

Выступали ELUVEITIE очень долго, перемежая богатый сетлист соло-выступлениями гитаристов и барабанщика. Единственное, в общем хороводе потерялся волынщик — здоровенный мужик в юбке с черепом на поясе, который все время прятался где-то в дыму на задворках сцены, и активно поучаствовал лишь в нескольких треках.

Играли и новье в виде синглов прошлого года «Aidus» и «Exile Of The Gods», и, конечно, хиты «A Rose For Epona» «Thousandfold», гладенькие темы вроде «De Ruef vo de Bärge / The Call Of The Mountains» и жесткач типа «Ategnatos». С финалом, разумеется, в виде «Inis Mona», петь которую собрались сразу все вокалисты тура. За что им всем огромнейшая благодарность. И… удачи в подступающем мексиканском турне! ELUVEITIE — это праздник, который должен быть с тобой хотя б раз на семь лет.

