27.05.2020

Рэпер Ghostemane записал блэк-метал EP

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Модный рэпер Ghostemane, которого вечно несет то во мрачняк, то в оккультизм, то в метал разных поджанров (хардкор, дум — что он только не цеплял), в очередной раз отказался сидеть в своем рэповом статусе (а ведь в этом случае все было бы просто: мы б его не слушали не репостили), и записал блэк-металлический миник под псевдонимом Baader-Meinhoff.

Не сказать, чтобы поворот неожиданный: парниша издавна клялся, что наибольшее влияние на его творческое становление оказали BATHORY, а юные годы он провел, слушая DEICIDE, DEATH, CARCASS и MAYHEM. Судя по представленному материалу, в блэке он предпочитает нечто из норвежского неотесанного раннего: три песни звучат максимально подземельно, просто, сыро и… не нужно? С другой стороны, лучше так, чем с золотыми цепями и силиконовыми телками.

Количество просмотров: 4 366

11 комментариев

  • Дед Аким написал(а):

    Блеать, наушники родные BEATES от звука разрываются, значит материал качественный, достойный, рэперы тоже умеют!!!

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  • Juris написал(а):

    Аве Сотона, йо!!

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  • Виктор написал(а):

    нет, лучше бы с золотыми цепями и силиконовыми тёлками

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  • Алексей написал(а):

    С другой стороны, лучше так, чем с золотыми цепями и силиконовыми телками.

    У этого рэп-исполнителя никогда не было подобных атрибутов.Ни в песнях,ни в клипах.Это вам не какой-нибудь Моргенштерн.У него в текстах гораздо более серьезные темы поднимаются.

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  • Anastasiya написал(а):

    Алексей написал(а):
    У этого рэп-исполнителя никогда не было подобных атрибутов.Ни в песнях,ни в клипах.Это вам не какой-нибудь Моргенштерн.У него в текстах гораздо более серьезные темы поднимаются.

    Я имела в виду, «лучше такие рэперы, тем с золотыми цепями и т.д.»

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  • Владислав написал(а):

    Звучит как типичный проходной Dsbm-проект, послушать можно да и только.http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif

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  • Expl0 написал(а):

    Не нравится это только людям, которые кроме рэпа и попсы, т.е. говна ничего не слушают. Грязное и мрачное звучание делает Блэк-метал топ жанром http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Граф де Билл написал(а):

    Давайте уже Бейонсе с кавером Mother North!

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  • Катерина написал(а):

    Виктор написал(а):
    Baader-Meinhoff
    Виктор, а где у него золотые цепи и силиконовые телки? Не мыслете стереотиперами. Полно типо метал команд, штампующих точно такое же, но их хвалят.

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  • Виктор написал(а):

    Катерина написал(а):
    Виктор написал(а):
    Baader-Meinhoff
    Виктор, а где у него золотые цепи и силиконовые телки? Не мыслете стереотиперами. Полно типо метал команд, штампующих точно такое же, но их хвалят.


    Потому что Ghostemane — это история про что угодно, но только не про музыку. А даже 50 Cent хотя бы делал бэнгеры в свое время, понимаете? Потому я и говорю, что лучше бы силиконовые тёлки и золотые цепи, чем все эти большие артисты новой волны

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  • Виктор написал(а):

    Но кому-то нравится эта история про то что делаем хорошие клипы и прикольную картинку, но зато музыку можно написать на фрути-лупсе за два часа — ну ок. А по мне лучше бы он делал клипы музыкантам, а не себе

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