Рэпер Ghostemane записал блэк-метал EP

Рэпер Ghostemane записал блэк-метал EPНовинки и новости
Модный рэпер Ghostemane, которого вечно несет то во мрачняк, то в оккультизм, то в метал разных поджанров (хардкор, дум — что он только не цеплял), в очередной раз отказался сидеть в своем рэповом статусе (а ведь в этом случае все было бы просто: мы б его не слушали не репостили), и записал блэк-металлический миник под псевдонимом Baader-Meinhoff.
Не сказать, чтобы поворот неожиданный: парниша издавна клялся, что наибольшее влияние на его творческое становление оказали BATHORY, а юные годы он провел, слушая DEICIDE, DEATH, CARCASS и MAYHEM. Судя по представленному материалу, в блэке он предпочитает нечто из норвежского неотесанного раннего: три песни звучат максимально подземельно, просто, сыро и… не нужно? С другой стороны, лучше так, чем с золотыми цепями и силиконовыми телками.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 4 366
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Блеать, наушники родные BEATES от звука разрываются, значит материал качественный, достойный, рэперы тоже умеют!!!
Аве Сотона, йо!!
нет, лучше бы с золотыми цепями и силиконовыми тёлками
С другой стороны, лучше так, чем с золотыми цепями и силиконовыми телками.
У этого рэп-исполнителя никогда не было подобных атрибутов.Ни в песнях,ни в клипах.Это вам не какой-нибудь Моргенштерн.У него в текстах гораздо более серьезные темы поднимаются.
Алексей написал(а):
У этого рэп-исполнителя никогда не было подобных атрибутов.Ни в песнях,ни в клипах.Это вам не какой-нибудь Моргенштерн.У него в текстах гораздо более серьезные темы поднимаются.
Я имела в виду, «лучше такие рэперы, тем с золотыми цепями и т.д.»
Звучит как типичный проходной Dsbm-проект, послушать можно да и только.
Не нравится это только людям, которые кроме рэпа и попсы, т.е. говна ничего не слушают. Грязное и мрачное звучание делает Блэк-метал топ жанром
Давайте уже Бейонсе с кавером Mother North!
Виктор написал(а):
Baader-Meinhoff
Виктор, а где у него золотые цепи и силиконовые телки? Не мыслете стереотиперами. Полно типо метал команд, штампующих точно такое же, но их хвалят.
Катерина написал(а):
Виктор написал(а):
Baader-Meinhoff
Виктор, а где у него золотые цепи и силиконовые телки? Не мыслете стереотиперами. Полно типо метал команд, штампующих точно такое же, но их хвалят.
Потому что Ghostemane — это история про что угодно, но только не про музыку. А даже 50 Cent хотя бы делал бэнгеры в свое время, понимаете? Потому я и говорю, что лучше бы силиконовые тёлки и золотые цепи, чем все эти большие артисты новой волны
Но кому-то нравится эта история про то что делаем хорошие клипы и прикольную картинку, но зато музыку можно написать на фрути-лупсе за два часа — ну ок. А по мне лучше бы он делал клипы музыкантам, а не себе