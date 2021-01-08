Remember the Fallen: рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2020-м

08.01.2021
Remember the Fallen: рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2020-мБлог
Несвоевременная смерть Алекси Лайхо, омрачившая начало нового года, все еще отдается болезненным эхом — да едва ли и забудется; однако, подводя итоги 2020-го, хочется вспомнить и других музыкантов, которых ушедший год забрал с собой в Вечность. Сколотите там моднейшую группу, ребята!
- 7 января от рака умер один из барабанных рок-богов, Neil Peart из RUSH, в возрасте 67 лет.
- 24 января из жизни ушел бывший басист NILE и DIVINE HERESY Joe Payne (35 лет). В тот же день в результате разрыва аорты умер Sean Reinert, еще один барабанный бог, известный по CYNIC и DEATH. Ему было 48.
- 26 января умер 41-летний экс-барабанщик TO/DIE/FOR Santtu Lonka. Причины неизвестны.
- 27 января умер 53-летний барабанщик CORROSION OF CONFORMITY Reed Mullin. Причины неизвестны.
- 31 января после инфаркта не стало бывшего басиста D.R.I Josh Pappe (53 года).
- 20 февраля после отказа печени умер 49-летний лидер DEAD INFECTION Slawomir «Cyjan» Cywoniuk.
- 16 марта от инфаркта умер экс-гитарист SACRED REICH Jason Rainey (53 года).
- 24 марта, проиграв борьбу с раком, умер бывший барабанщик MINISTRY, KMFDM и REVOLTING COCKS Bill Rieflin. Ему было 59.
- 28 апреля умер бывший драммер думовой группы THE GATES OF SLUMBER Bob Fouts в возрасте 45 лет. Причина неизвестна.
- 28 мая от болезни сердца скончался гитарист Bob Kulick. Ему было 70 лет.
- 9 июня умер бывший гитарист UFO и WAYSTED, Paul Chapman, 66 лет. Причина неизвестна.
- 14 августа от последствий аварии, в которую попал двумя месяцам ранее, скончался 69-летний Pete Way, бывший басист UFO, MICHAEL SCHENKER GROUP, FASTWAY и WAYSTED.
- 20 августа барабанщик QUIET RIOT Frankie Banali умер после продолжительной борьбы с раком. Ему было 68.
- 24 августа внезапно умер 34-летний вокалист POWER TRIP Riley Gale.
- 19 сентября в возрасте 73 лет от рака умер Lee Kerslake, барабанщик URIAH HEEP и OZZY OSBOURNE.
- 26 сентября рак забрал Mark Stone, оригинального бас-гитариста VAN HALEN.
- 6 октября от рака горла умер легендарный Eddie Van Halen, 65 лет.
- 4 ноября после непродолжительной болезни умер экс-URIAH HEEP’овец Ken Hensley в возрасте 75 лет.
- 9 декабря умер 50-летний басист CYNIC Sean Malone. Причина пока неизвестна.
А потом ушел Алекси. Земля вам всем пухом! И спасибо за музыку.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 581
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