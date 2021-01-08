Remember the Fallen: рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2020-м

Несвоевременная смерть Алекси Лайхо, омрачившая начало нового года, все еще отдается болезненным эхом — да едва ли и забудется; однако, подводя итоги 2020-го, хочется вспомнить и других музыкантов, которых ушедший год забрал с собой в Вечность. Сколотите там моднейшую группу, ребята!

7 января от рака умер один из барабанных рок-богов, Neil Peart из RUSH, в возрасте 67 лет.

из RUSH, в возрасте 67 лет. 24 января из жизни ушел бывший басист NILE и DIVINE HERESY Joe Payne (35 лет). В тот же день в результате разрыва аорты умер Sean Reinert , еще один барабанный бог, известный по CYNIC и DEATH. Ему было 48.

(35 лет). В тот же день в результате разрыва аорты умер , еще один барабанный бог, известный по CYNIC и DEATH. Ему было 48. 26 января умер 41-летний экс-барабанщик TO/DIE/FOR Santtu Lonka . Причины неизвестны.

. Причины неизвестны. 27 января умер 53-летний барабанщик CORROSION OF CONFORMITY Reed Mullin . Причины неизвестны.

. Причины неизвестны. 31 января после инфаркта не стало бывшего басиста D.R.I Josh Pappe (53 года).

20 февраля после отказа печени умер 49-летний лидер DEAD INFECTION Slawomir «Cyjan» Cywoniuk.

16 марта от инфаркта умер экс-гитарист SACRED REICH Jason Rainey (53 года).

(53 года). 24 марта, проиграв борьбу с раком, умер бывший барабанщик MINISTRY, KMFDM и REVOLTING COCKS Bill Rieflin. Ему было 59.

28 апреля умер бывший драммер думовой группы THE GATES OF SLUMBER Bob Fouts в возрасте 45 лет. Причина неизвестна.

28 мая от болезни сердца скончался гитарист Bob Kulick. Ему было 70 лет.

9 июня умер бывший гитарист UFO и WAYSTED, Paul Chapman, 66 лет. Причина неизвестна.

14 августа от последствий аварии, в которую попал двумя месяцам ранее, скончался 69-летний Pete Way , бывший басист UFO, MICHAEL SCHENKER GROUP, FASTWAY и WAYSTED.

, бывший басист UFO, MICHAEL SCHENKER GROUP, FASTWAY и WAYSTED. 20 августа барабанщик QUIET RIOT Frankie Banali умер после продолжительной борьбы с раком. Ему было 68.

умер после продолжительной борьбы с раком. Ему было 68. 24 августа внезапно умер 34-летний вокалист POWER TRIP Riley Gale.

19 сентября в возрасте 73 лет от рака умер Lee Kerslake , барабанщик URIAH HEEP и OZZY OSBOURNE.

, барабанщик URIAH HEEP и OZZY OSBOURNE. 26 сентября рак забрал Mark Stone, оригинального бас-гитариста VAN HALEN.

6 октября от рака горла умер легендарный Eddie Van Halen, 65 лет.

4 ноября после непродолжительной болезни умер экс-URIAH HEEP’овец Ken Hensley в возрасте 75 лет.

9 декабря умер 50-летний басист CYNIC Sean Malone. Причина пока неизвестна.

А потом ушел Алекси. Земля вам всем пухом! И спасибо за музыку.

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