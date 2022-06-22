22.06.2022
RELIKT записали альбом-трибьют «гигантам беларуского рока»Новинки и новости
Группа RELIKT выпустила альбом-трибьют беларускому року 80-90-х. Релиз называется Byli, Jość, Budziem, в него вошли кавера песен таких коллективов как МРОЯ, ULIS, БОНДА, KAMELOT, N.R.M. — одним вспомнить, а кому-то и познакомиться (после чего, возможно, захотеть отыскать оригинал).
«Многие росли на беларуской музыке, но к сожалению, с течением времени старые ленты затираются и выбрасываются, а хорошее — забывается. Так быть не должно: необходимо сохранить воспоминания о мечтах про счастливое будущее, которыми жили талантливые беларусы, наши гиганты, в те времена, когда страна дышала воздухом Возрождения».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 94
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- Green: Сегодня таки удалось этот самый НОВЫЙ альбом послушать цельно, ХОРОШ!!!
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